‘El Hormiguero’ recibió este martes la visita de Luis Fonsi. El artista puertorriqueño acudió al programa de Antena 3, que ya es su segunda casa, para presentar su nuevo álbum de estudio, ‘Ley de Gravedad’, el undécimo álbum de su carrera.

En cuanto al nombre del disco, el artista ha explicado que “habla de la conexión de las cosas que pasan porque tienen que pasar; cuando no puedes batallar contra la ley de gravedad”.

Luis Fonsi explicó que investigó sobre el verdadero significado de la expresión y que le gustó tanto que decidió titular así su nuevo disco: “La gente piensa que se trata de algo que cae al suelo, y ya. Pero no, en realidad es atracción; la masa más grande que atrae a la masa más pequeña. Me gustó ese romanticismo, porque así es el amor, la música… Y así somos los seres humanos”.

A pesar de haberse convertido en uno de los artistas más famosos del mundo, Pablo Motos quiso saber si a día de hoy todavía tenía algún miedo a la hora de mostrar sus nuevas canciones al mundo. A pesar de que cada uno de sus lanzamientos, se convierte en un éxito.

«Sí, estás exhibiendo tu alma. Algunas veces te estás arriesgando, probando cosas nuevas, sabiendo que me estoy saliendo de mi zona de confort y uno no sabe cómo la gente lo va a tomar», admitió Luis Fonsi.

Para explicarlo, puso de ejemplo lo que le ocurrió con ‘Despacito’, la canción que supuso un antes y un después en su carrera. «Hace cinco años, por ejemplo, cuando lancé Despacito, era un cambio muy drástico respecto a lo que venía haciendo, que era más romántico, más balada. De repente una mezcla con Daddy Yankee, un artista urbano, el más grande de todos los tiempos. La gente me va a criticar y va a decir ‘¿qué estás haciendo? Nos gustaba el Fonsi romántico’».

«Me arriesgué y en ese caso, gracias a Dios, funcionó. Yo creo que en la vida uno tiene que arriesgarse, uno no puede tomar decisiones con miedo”, explicó el artista puertorriqueño.

Pablo Motos quiso saber cómo había cambiado su vida desde el lanzamiento de ‘Despacito’, a lo que él respondió que: «Venía de un mundo mucho más romántico, aunque siempre me gustó la fiesta y los temas rítmicos. El cuerpo me pedía bailar un poco y hasta cierto punto celebrar mi tierra, Puerto Rico, y nació esta idea. Definitivamente marca un antes y un después. Es una canción que sé que voy a cantar el resto de mi vida y lo haré con mucho amor y mucho respeto mientras la gente la quiera escuchar. Me dio literalmente la oportunidad de conocer el mundo entero».