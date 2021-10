Telecinco emitió este miércoles una nueva entrega de ‘La última tentación’. En esta ocasión, los espectadores fueron testigos de una nueva hoguera de confrontación, esta vez, entre Lucía e Isaac, después de que el catalán fuese infiel a su pareja con Bela.

Antes de la hoguera de confrontación, Sandra Barneda preguntó a Lucía si quería acudir al encuentro con su novio, o si por el contrario, prefería denegar la petición. Sin pensárselo mucho, la gaditana aceptó, no sin antes desvelar lo que había ocurrido entre ellos.

A pesar de que durante los últimos meses, tanto Isaac como Lucía han negado en reiteradas ocasiones haber traicionado a Marina, la ex pareja del catalán, durante la última entrega de ‘La última tentación’, la gaditana confesó toda la verdad.

😱😱😱 Lucía por fin cuenta LA VERDAD de cómo empezó su relación con Isaac y reconoce que se lo ocultaron a Marina para no hacerle daño

#LaÚltimaTentación6

Lucía explicó que cree en el karma, y que lo que le ha ocurrido con Isaac está segura de que le ha pasado por haberle hecho daño a Marina, cuando el catalán y ella comenzaron una relación sentimental a sus espaldas.

Mientras que Marina siempre ha repetido que cuando estaba ella con Isaac, este había tonteado con Lucía, ellos dos lo habían negado, sin embargo, ahora la gaditana ha revelado toda la verdad.

«Hubo cositas, sí. Tonteábamos y hubo hasta un beso un día en el que Marina estaba muy cerca». Y añadió: “Siempre he dicho que me arrepiento de hacerle daño a Marina. Si esto es el karma, creo que ya lo he pasado. A ver cuando le llega a él, que también tiene culpa”.