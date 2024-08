Lucía Pombo preocupa por su visita de urgencia al hospital: «Me han visto una especie de bulto»

Lucía Pombo está viviendo unos momentos complicados después de que haya tenido que dejar de un lado las vacaciones junto a su familia para preocuparse por su salud. Toda la familia Pombo se encuentra en Santander, pero su tranquilidad se ha visto interrumpida por una visita de urgencia a un hospital.

Allí se encuentran todos reunidos, aunque María, su marido Pablo Castellano y sus hijos ya están instalados en su nueva casa, mientras que el resto se encuentran en la casa familiar. Todo parecía ir sobre ruedas, pero un dolor en el costado ha preocupado mucho a la mayor de la hermanas, por lo que preferido acudir a un médico.

Junto a su marido ha acudido a un centro hospitalario de la capital cántabra, donde la han atendido en el área de ginecología. Tras ir contando con detalle todos sus pasos, no ha querido dejar de explicar el diagnóstico a sus seguidores, aunque no ha sido tan bueno como se podía esperar.

De vuelta a la casa familiar, Lucía ha ido explicando en una serie de stories lo que los médicos le habían dicho: «Acabo de estar en ginecólogo en Santander, he ido porque tengo bastante dolor en el lado derecho, donde tengo mi endometrioma». Una preocupación que es de entender debido a que sufre de endometriosis, una enfermedad que provoca que el tejido endometrial salga de su lugar habitual, provocando quistes y endometriomas muy dolorosos y molestos. La solución suele ser la cirugía, para así evitar las molestias.

Tras este primer adelanto, lo cierto es que las noticias que le han dado no son nada tranquilizadoras: «He pensado de todo, porque soy muy optimista y pesimista, me podía pasar cualquier cosa». La peor parte la ha contado al final, cuando ha desvelado que le han «visto una especie de bulto, algo oscuro, adherido al intestino. Pueden ser muchas cosas, no tienen por qué ser malas, pero que hay que vigilarlo y hay que verlo».

Con este diagnóstico tendrán que seguir durante bastante tiempo vigilando qué ocurre en su cuerpo y deberá seguir en vigilancia de su ginecólogo habitual. Será en los próximos meses, cuando se pueda ver la evolución de este bulto, cuando se decida si hay que intervenir y cómo hacerlo.

Pese a todo, Lucía ha salido relativamente contenta de la visita médica y no ha dudado en agradecer el trato recibido con una reseña a todos sus seguidores: «Me ha encantado mi visita. Además de que el ginecólogo me ha dedicado muchísimo tiempo al verme intranquila».

Lucía Pombo no es la única que ha tenido problemas

María también está teniendo unos días movidos. Después de sufrir una aparatosa caída con al entrar en su casa con su hija en brazos, que por suerte acabó sin consecuencias, su próximo proyecto está siendo muy criticado. El festival Suavefest, que se celebrará el próximo mes de septiembre en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, se está encontrando con las críticas de asociaciones de vecinos y ecologistas.

El lugar elegido para reunir a más de 7.000 personas es una palacio de gran valor histórico y artístico, que además está en el monte, por lo que Ecologistas en Acción está pidiendo que se tomen medidas. Tal y como explicó su portavoz a Happy FM, piden que se rebaje el aforo o que se traslade a otro recinto ante los problemas que podría causar el uso de este espacio público que es propiedad del Ayuntamiento de la localidad.