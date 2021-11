Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de ‘Love is in the air’, la serie turca estrella de la cadena, que ha conquistado a millones de espectadores. La historia de amor protagonizada por Eda y Serkan conquistó a la audiencia desde el principio, siendo uno de los grandes éxitos televisivos del momento.

Tras la emisión del capítulo 160, en el que cada vez quedaba menos para conocer al hijo de Serkan y Eda, en el episodio 161, la feliz pareja pone rumbo al hospital, para dar a luz a su pequeño, Alphs.

La dulce espera ha llegado a su fin, y mientras la arquitecta se prepara para este parto, Serkan está completamente inmerso en la mudanza a la nueva casa en la que comenzarán esta feliz etapa de sus vidas, con su primer hijo en común.

La familia al completo se prepara para la llegada de Alphs al mundo, pero de camino al hospital, Serkan y Eda sufrirán un percance 😮 💞 Disfruta del último episodio de su historia de amor en #LoveIsInTheAir de @divinity_es, en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/NXdDaJg97K pic.twitter.com/diuLrA3mfR — mitele plus (@miteleplus) November 5, 2021

Por otra parte, toda la familia se prepara para la llegada de Alphs, el bebé que promete ser el comienzo de una nueva vida para la pareja. Un bebé siempre es sinónimo de alegría, y más aún, después de lo mal que lo han pasado los protagonistas de ‘Love is in the air’.

Sin embargo, de camino al hospital, Eda y Serkan sufren un pequeño altercado en el coche, ante la inminente llegada del pequeño. Por lo tanto, podrían no llegar a tiempo al hospital antes del nacimiento de su hijo. ¿Llegarán a tiempo?.

¡No te pierdas ningún capítulo de ‘Love is in the air’, la serie turca del momento que ha conquistado a millones de espectadores!.