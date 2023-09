Louis Tomlinson se sincera sobre sus miedos tras el fin de One Direction en su documental ‘All of those voices’

Después de dos años de grabación del documental, el proyecto más personal de Louis Tomlinson finalmente vio la luz el pasado mes de marzo. Un proyecto con el que sus fans podrán conocer una parte de él nunca mostrada públicamente, donde el artista se mostrará vulnerable y sobre todo real.

Tras el estreno del documental en cines, próximamente el documental se estrenará en Paramount +. En el trailer, se puede ver como Louis Tomlinson expresa los miedos a los que hizo frente tras la disolución de One Direction. «Pensé por mí, era la banda o nada. Me resultaba difícil imaginarme solo. No vi un camino atrás, ni siquiera musicalmente, simplemente para hacer cualquier cosa», expresa el artista.

A través del documental, el artista habla sin filtros sobre el momento más complicado de su carrera, pues All of those voices comienza con el final de One Direction, la agrupación musical que conquistó el mundo y que en el año 2015 anunció su separación.

‘All Of Those Voices’ via Paramout + 🎬 pic.twitter.com/dzckIFpuUa — Louis Brasil News (@ltbrnews) September 19, 2023

El artista comparte una importante reflexión sobre lo que pensó en aquel momento: «Qué voy a hacer yo después de esto». Con disolución de One Direction, Louis tuvo que volver a encontrarse, sintiendo que debía empezar de cero en una industria que nunca se había planteado como solista.

Sus inicios en la música como solista no fueron fáciles. En primer lugar por su inseguridad y falta de autoestima, pues no confiaba en que pudiera tener una carrera musical fuera de la boyband. «Sí veía a Harry, a Liam o a Zayn como solistas», señala el artista en el documental.

En segundo lugar, porque poco después de la disolución de One Direction, su vida fue golpeada por la tragedia, con el fallecimiento del gran pilar de su vida, su madre, Johannah Deakin. En 2019, el artista sufrió un nuevo golpe, con el fallecimiento de su hermana Félicité con tan solo 18 años.