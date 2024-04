Lorena Morlote estalla contra Makoke en ‘De Viernes’: «Has estado tres semanas hablando de mí»

El pasado viernes 5 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de De Viernes presentada por Santi Acosta y Beatriz Archidona. De esta forma, fuimos testigos de cómo Lorena Morlote, como segunda expulsada de Supervivientes 2024, se reencontró en directo con Makoke. Las dos fueron protagonistas de un tenso enfrentamiento en directo.

La peluquera de los famosos acudió a De Viernes para hablar de su paso por el reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Lejos de que todo quedase ahí, Lorena Morlote quiso aprovechar la oportunidad que se le presentó para tratar de arreglar sus diferencias con la colaboradora, puesto que se sintió profundamente decepcionada.

Entre otras cuestiones, por los comentarios que la que era su amiga hizo sobre ella con Laura Matamoros. A pesar de los esfuerzos, nada salió como esperaba puesto que, nada más entrar en el plató del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Makoke y Lorena Morlote tuvieron un tenso enfrentamiento. Algo que dejó completamente sin palabras a los allí presentes.

«Has estado tres semanas hablando de mí», aseguró la peluquera, enfrentándose a la ex mujer de Kiko Matamoros. Ésta, por su parte, trató de defenderse. De esta forma, argumentó que, si da el paso de participar en un reality como es el caso de Supervivientes, se expone a que todo el que quiera pueda hablar de ella.

Lejos de que todo quede ahí, el enfrentamiento no tardó en ir mucho más allá. Y todo porque Makoke, supuestamente, se ofreció a cuidar a los hijos de Lorena Morlote durante su participación en Supervivientes 2024. Según cuenta la ex concursante, la madre de Anita Matamoros no les habría llamado ni una sola vez, y eso es algo que le ha dolido muchísimo.

Es más, Lorena Morlote ha reconocido que sus hijos lo han pasado verdaderamente mal al ver cómo Makoke, que presuntamente era amiga suya, se reía de ella y la insultaba en diversos platós. Por si fuera poco, la ex concursante del reality reconoció que tenía muy claro que la ex mujer de Kiko Matamoros había acudido a otras peluquerías por dinero y, aprovechando, habría hablado mal de ella.

«Cuando te han dejado de pagar, yo te he vuelto a recibir y a abrir la puerta de mi casa», comenzó diciendo Lorena Morlote en De Viernes. «Jamás en la vida, en más de 10 años, te he cobrado ni un solo euro», espetó la peluquera a Makoke. Pero todo no quedó ahí, puesto que las dos siguieron adelante con su enfrentamiento en directo.

«A ti lo que te ha matado es que yo no me haya peleado con Laura Matamoros en el reality, por eso me llamas traidora», aseguró Morlote, mientras la señalaba con un dedo. Un gesto que no hizo más que aumentar la tensión ya existente. Acto seguido, la peluquera confesó que Makoke sí que había hablado mal de los hijos de Kiko Matamoros en varias ocasiones. La colaboradora, como era de esperar y visiblemente alterada, negó esa acusación y llamó mentirosa a la peluquera.