Lorde ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. Durante uno de los conciertos de la gira, la artista se atrevió a interpretar ‘Hentai’, una de las canciones incluidas en ‘Motomami’, el nuevo álbum de estudio de Rosalía, tras haberse declarado una gran fan de la catalana.

La artista se encuentra realizando su nueva gira mundial, con motivo de su nuevo disco, ‘Solar Power’, lanzado en agosto del año pasado. Una gira que comenzó este mes en Estados Unidos y con la que también llegará a Europa. A pesar de haber preocupado a sus seguidores al tener que posponer dos conciertos que tenía en las ciudades de Connecticut y Washington DC por sufrir una laringitis, Lorde ya se encuentra recuperada y lo dio todo en sus conciertos de Nueva York.

El momento más sorprendente de la noche llegó cuando la artista se atrevió a interpretar ‘Hentai’, una de las canciones incluidas en ‘Motomami’, de Rosalía. Lorde se sentó en las escaleras del escenario y tan solo iluminada por un foco de luz, demostró que no se le da nada mal cantar en español.

Another video of Lorde covering Rosalía’s “Hentai” in NYC #SolarPowerTourpic.twitter.com/8BKWoHo0M7 — Lorde Updates ☀️ (@LordeUpdatesBR) April 19, 2022

No es la primera vez que Lorde se declara una gran fan de Rosalía. Tras el lanzamiento de ‘Motomami’, la artista envió un correo a sus fans en el que les decía que escuchasen el nuevo disco de la artista catalana: «Me atraganté cuando escuché el sample de Archangel (en CANDY), Hentai es una genialidad, y Sakura… proyectos como estos me recuerdan por qué vivo por la música pop, no hay nada mejor”, escribió.

En cuanto a la gira mundial de Lorde, la artista estará en Estados Unidos hasta junio, cuando llegará a Europa para recorrerse algunos de los escenarios más importantes. Y como no podía ser de otra forma, la artista vendrá a España, concretamente actuará el próximo 20 de junio en Barcelona, en el Primavera Sound 2022.