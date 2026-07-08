Lola Lolita, sobre el bulo por el que acabó siendo un meme: «Lo detesto»

El pasado martes 7 de julio, pudimos ver una nueva entrega de Al cielo con ella presentada por Henar Álvarez. De esta forma, entre las invitadas de la noche, se encontraba Lola Lolita. La exitosa creadora de contenidos en redes sociales no dudó un solo segundo en sincerarse sobre diversos temas personales y profesionales. Uno de ellos, y uno de los más sorprendentes y significativos de la noche, tuvo estrecha relación con un bulo por el que Lola Lolita acabó convirtiéndose en meme. Y todo porque otro creador de contenido no dudó en asegurar que la influencer «fue pillada fumando en un bar». La ilicitana no dudó en sincerarse con Henar Álvarez sobre cómo sucedieron los hechos y, sobre todo, cómo vivió la situación.

Todo comenzó cuando la presentadora de Al cielo con ella quiso saber cuál de todas las polémicas que ha vivido a lo largo del tiempo le había hecho más gracia. Como era de esperar, Lola Lolita no tardó en responder: «Hubo una muy buena». Acto seguido, decidió dar más detalles al respecto: «Se inventaron el rumor de ‘pillan a Lola Lolita fumando en un bar’», recordó la invitada del programa de TVE. Después de recordar ese episodio, la propia protagonista no tuvo reparos a la hora de dejar muy claro que esa polémica no tuvo ningún tipo de fundamento real, ni mucho menos. «¡Yo soy superantitabaco! De hecho, lo detesto y nadie en mi familia fuma», hizo saber. Por lo tanto, quiso hacer hincapié en lo sumamente alejada que esta información estaba de la realidad.

Pero no todo queda ahí, puesto que la invitada de Al cielo con ella explicó durante su paso por el programa que todo fue mucho más allá. Y todo por la curiosa coincidencia que tuvo este bulo con otro suceso mediático de aquellos días. Tanto es así que sus detractores no dudaron en utilizarlo para avivar esa información errónea por la que acabó convirtiéndose en meme.

«Coincidió con la muerte de la reina Isabel II y la gente ya, con la broma, decía que si yo me fumaba sus cenizas», comentó, entre risas. Todo ello mientras reconoció que, a pesar del tiempo, continuaba sin entender el verdadero origen de ese meme. Pese a lo sumamente absurda que fue esta situación, lo cierto es que Lola Lolita no dudó en asumirla con total naturalidad, tirando de humor. ¡Es lo mejor que se puede hacer en estos casos!

Lola Lolita se sincera sobre mudarse a Andorra: «Es un tema que barajé en su momento»

Durante la entrevista, Henar Álvarez aprovechó la ocasión para preguntar a la joven si se mudaría a Andorra, un destino cada vez más habitual entre creadores de contenido en redes sociales. Lola Lolita tiró de sinceridad a la hora de responder, reconociendo que llegó a plantearse la posibilidad de dar el paso.

«Yo es un tema que barajé en su momento, antes de mudarme a Madrid, barajé entre Andorra o Madrid», comenzó diciendo. Acto seguido, fue mucho más allá: «En Andorra tendría muchísimo más dinero, pero sería una infeliz de mierda», añadió. Por lo tanto, dejó claro que prefería tener menos dinero y disfrutar de una mejor calidad de vida junto a su familia a estar aislada. Además, hizo hincapié en que pagar impuestos en España «está genial».