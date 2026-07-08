Este ventilador de techo parece de revista y no gasta casi nada: Akunadecor Vista incluye luz LED, motor de bajo consumo y descuentazo

Las olas de calor han empezado a hacer de las suyas y, ahora más que nunca, te has dado cuenta de que necesitas una solución en casa. Una que gaste poco y refresque mucho, que es justo lo que ofrece el Ventilador de techo Akunadecor Vista. Este ventilador de aspas retráctiles viene con 6 velocidades, incluye un mando a distancia, refresca muy bien cualquier habitación y, además, tiene un motor que gasta menos de la mitad que cualquier otro ventilador. ¿Se le puede pedir más? Pues, con el descuento que tiene ahora mismo, desde luego que no.

En nuestra experiencia, es un ventilador de techo que te recomendamos sobre todo para el dormitorio o para el despacho. Quizá se queda algo corto para salones grandes, pero en el resto de la casa va de fábula.

Por qué te lo recomendamos

Gracias a su motor DC, consume hasta un 50% menos de electricidad que otros motores convencionales y apenas hace ruido.

Tiene 6 velocidades y modo de verano/invierno para que puedas usarlo durante todo el año.

La luz LED es de 45 W y te permite elegir entre tres tipos de luz (cálida, neutra y fría).

El mando a distancia tiene memoria y temporizador para programar hasta 4 horas.

Ventilador de techo Akunadecor Vista

Como puedes ver, el diseño del Ventilador de techo Akunadecor Vista está en la línea de los modelos que tanto se llevan ahora. Las aspas semitransparentes son retráctiles, así que puede ser una lámpara de techo normal o, si lo activas, un ventilador que expulse aire (con hasta 6 velocidades distintas) o lo aspire para mantener una temperatura agradable también en invierno. Se puede usar todo el año, y además es comodísimo gracias al mando que trae, que además cuenta con opción para activar un temporizador por horas. Los niveles de luz tienen un abanico más que suficiente para cada gusto y el flujo de aire que expulsa es muy bueno, aunque en estancias más grandes puede quedarse un poco corto.

Como hace poco ruido y consume poco, es ideal si quieres refrescar tu habitación en verano sin tener miedo de la factura de la luz. Gasta poco, molesta menos y refresca mucho. Justo lo que pedimos a un ventilador así.

¿Qué opiniones hay de este ventilador?

Las valoraciones de este ventilador de techo son un tanto mixtas. Hay usuarios que recalcan que funciona muy bien para refrescar, pero también otros que esperaban algo más. Aquí puedes leer algunas reseñas que recopilamos:

«Llegó en fecha y funciona correctamente. Una buena compra.»

«El ventilador como lámpara está bien, sin embargo da poco aire, me lo quedo pero ha sido un poco decepcionante.»

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