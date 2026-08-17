Cuando llega el buen tiempo, una terraza o un porche pueden convertirse en una extensión más de la casa. La butaca Alipa está pensada para crear precisamente ese pequeño espacio en el que sentarse a descansar, leer o simplemente disfrutar del aire libre. Ese rinconcito del que no quieras salir hasta que llegue de nuevo el otoño y bajen las temperaturas.

¿Verdad que es preciosa? Pues te diremos algo: en la web de Kave Home puedes comprarla hoy con un 30% de descuento. Es uno de los productos que han entrado en rebajas hace poco y no sabemos cuándo va a volver a su precio original. Así que te recomendamos que si te ha gustado Alipa, no tardes demasiado en comprarla. Es ahora cuando tendrá mejor precio, porque además puedes conseguir una rebaja adicional del 5% si usas nuestro cupón AFFOKDIARIOKAVE.

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Los detalles de la butaca Alipa

Fabricada con madera maciza de acacia

Certificación FSC 100%

Cuerda trenzada a mano y resistente a los rayos UV

Cojines desenfundables incluidos

Se recomienda aplicar protector Sterina una vez al año.

Un asiento pensado para disfrutar y mantener fácilmente

La combinación de materiales es uno de los principales atractivos de la butaca Alipa. La acacia maciza aporta una apariencia cálida y cada pieza presenta sus propias vetas y matices, mientras que el asiento de cuerda trenzada a mano añade un toque más ligero y desenfadado.

Pero el sillón de exterior Alipa no solo busca aportar estilo, sino también facilitar el día a día. Los cojines desenfundables permiten retirar las fundas cuando sea necesario, mientras que la cuerda está preparada para resistir la exposición a los rayos UV. Para conservar la madera en buenas condiciones durante más tiempo, se recomienda aplicar protector Sterina al menos una vez al año y guardar los cojines cuando llueva.

Como extra, la madera cuenta además con certificación FSC 100%, que garantiza que procede de bosques gestionados de forma responsable.

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Preguntas frecuentes sobre la butaca Alipa

¿De qué material está fabricada la butaca Alipa?

Está fabricada con madera maciza de acacia y cuenta con un asiento de cuerda trenzada a mano.

¿Se puede utilizar en exteriores?

Sí. La butaca está apta para uso exterior.

¿Incluye cojines?

Sí. Incluye cojines desenfundables, lo que facilita su limpieza y mantenimiento.

¿La madera tiene alguna certificación?

Sí. La madera de acacia cuenta con certificación FSC 100%.

¿Cómo se debe mantener la madera?

Se recomienda aplicar protector Sterina al menos una vez al año para ayudar a conservar sus propiedades.

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