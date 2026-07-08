El planazo de Bruno Mars que llevará a cabo en Madrid tras sus conciertos en el Metropolitano

Madrid vuelve a vestirse de gala. La capital española se ha convertido en la principal ciudad de nuestro país en acoger a artistas de talla nacional e internacional. De hecho, el pasado mes de junio fuimos testigos de ello con la llegada de Bad Bunny. Y es que el puertorriqueño batió todo tipo de récords al ofrecer 10 espectáculos únicos solamente en el Riyadh Air Metropolitano. Un mes de infarto donde fans de todas las partes del país y del mundo acudieron para verle en directo. Lejos de quedar aquí, días después, la ciudad se volvió a vestir de gala y lo hizo para recibir a BTS, pero las emociones no han acabado. Pues, ni el verano ni las altas temperaturas han impedido que Bruno Mars haga su parada en la ciudad.

El cantante regresa a España y lo hace tras ocho años de ausencia. Una vuelta muy esperada que tendrá lugar los próximos días 10 y 11 de julio en el Riyadh Air Metropolitano. De esta manera, se prevé que miles de visitantes lleguen a la capital para poder ver al intérprete de Talking to the Moon sobre el escenario. Un aumento considerable del turismo que promete mucho movimiento durante este fin de semana. Eso sí, las emociones no acabarán en el concierto. Pues, tal y como se ha informado, Bruno Mars continuará con la fiesta en otro lugar.

Bruno Mars realizará un after party en Madrid

Según hemos podido saber, Bruno Mars estará presente en la after party que se celebrará en el Fitz de Madrid. Un evento exclusivo y muy esperado donde el cantante será el gran anfitrión. Así pues, tal y como reza en el cartel oficial, el evento tendrá lugar el día 11 y las entradas para formar parte de la experiencia ya han salido a la venta. Asimismo, indican que no se podrá grabar nada ni sacar fotografías de lo que suceda en el recinto.

Una tercera oportunidad para todos aquellos que no hayan podido conseguir entrada para los conciertos. Y es que Bruno Mars mostrará en el Fitz su lado más cercano y divertido. Pues, disfrutará de la fiesta como el que más. Así pues, en el caso de querer acudir, aconsejamos visitar las redes sociales del evento. Ahí se aborda todo lo relacionado con las entradas. Además, dada la exclusividad de la cita, recomendamos adquirirla cuanto antes debido a que presenta una alta demanda.

Bruno Mars se encuentra recorriendo Europa con su The Romantic Tour. Y es que, tras el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico, no ha parado de visitar numerosas ciudades para poder reencontrarse con sus queridos fans. Pues, si hay una cosa clara, y es que los conciertos que ofrecerá en Madrid prometen ser recordados por mucho tiempo. ¡La cuenta atrás ha comenzado!