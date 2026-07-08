Anne Igartiburu: «Hago ayuno intermitente a diario y lo rompo con un café y una tostada de aguacate»

Hay quien ve el desayuno como un simple trámite, pero hay otras personas que aprovechan ese primer instante del día para comenzar cuidándose desde el minuto uno. Anne Igartiburu pertenece, sin duda, al segundo grupo. Para ella, meditar lo que toma por la mañana es una forma de invertir en uno mismo y de empezar la jornada con salud e inteligencia. La presentadora de D Corazón es una de las presentadoras más bellas de la televisión desde hace años. Aunque no se puede negar que la genética tenga parte de la culpa, la vasca se cuida mucho, algo que no ha dudado en contar en una entrevista centrada en el mundo de la nutrición.

Anne Igartiburu (Elorrio, Vizcaya, 1969) es una de las presentadoras más veteranas y queridas de la televisión española. Rostro histórico de Televisión Española, se ha convertido en un símbolo de las Campanadas de Fin de Año de La 1, que ha presentado durante casi dos décadas, y ha sido la cara de míticos espacios del corazón. Actualmente, sigue al frente de la información rosa de la cadena pública con D Corazón, programa que presenta cada fin de semana junto a Javi Hoyos y sus colaboradores, muchos de ellos llegados desde el universo Sálvame y Mediaset. Aunque es conocida por ser una presentadora impecable, fuera de la televisión mantiene un perfil en redes sociales muy ligado al bienestar y a los hábitos saludables.

Alimentación consciente: «muy cuidadosa» con cuerpo y mente

La presentadora dejó claro que su relación con la comida va mucho más allá de lo físico. En la charla concedida a una conocida revista, resumió su filosofía con una frase que deja clara su forma de pensar: «Llevo una alimentación saludable. Soy muy cuidadosa con lo que meto en mi cuerpo y en mi mente». El descanso, la calma y la comida forman parte de un mismo equilibrio que ella trata de no alterar y que parece ser su gran secreto de belleza, lejos de operaciones y retoques con el bisturí.

Dentro de esa rutina, Igartiburu detalló algunas de sus costumbres:

Practica ayuno intermitente a diario , según explicó.

, según explicó. Cena temprano y en compañía de sus hijos .

. Rompe ese ayuno con una infusión o un café antes del almuerzo.

La manía del café con leche perfecto

Pero si hay un detalle que ha conquistado a sus seguidores, es su confesada obsesión con un clásico de las mañanas: el café con leche. La presentadora reconoció en la revista Women’s Health ser «muy maniática con la elaboración» de esta bebida, hasta el punto de vigilar cada detalle. «Vigilo mucho la proporción, porque me gusta con una proporción de leche muy concreta», aseguraba. Se une a una tendencia global que en las redes sociales arrasa, como es el café de especialidad y el uso de cafeteras de mayor calidad.

Con estas declaraciones, Anne Igartiburu desvela sus pequeños secretos para mantenerse en forma en el complicado mundo de la televisión. Lejos de fórmulas milagrosas, la vasca pide sentido común a la hora de cuidar la dieta. En Happy FM seguimos de cerca a tus rostros favoritos y por eso descubrimos los trucos de Tamara Falcó, Bertín Osborne, David Bustamante y Bad Gyal para mantener la línea.