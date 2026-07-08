Jon Sistiaga desvela el gesto de Felipe VI durante su participación en el documental sobre Miguel Ángel Blanco

El pasado martes 7 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española tuvieron la oportunidad de ver una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. En esta ocasión, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía abrieron sus puertas para recibir al periodista Jon Sistiaga, que llegaba con un nuevo proyecto bajo el brazo que va a dar mucho de qué hablar. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo, que verá la luz el próximo viernes 10 de julio en Netflix. Ese proyecto, que Jon Sistiaga codirige junto a José Ángel López, contará con un testimonio inédito sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco, como es el del Rey Felipe VI. Durante el rodaje, que se produjo en el Palacio de la Zarzuela, tuvo lugar una curiosa anécdota que el periodista quiso compartir con el equipo de La Revuelta.

Durante su visita al programa de La 1 de Televisión Española, y en plena charla con David Broncano, dio detalles de cómo fue esa jornada de grabación. Y es que, cuando el equipo técnico todavía se encontraba instalando el material, el Rey apareció por sorpresa en su propio despacho. «Se presentó a la entrevista dos horas antes», comenzó explicando Jon Sistiaga. Y añadió: «Estábamos montando, con los cables, y aparece en su despacho». Al tratarse de una situación verdaderamente sorprendente, a la par que inesperada, no tuvo reparos en hacérselo saber al monarca. «Le dije: ‘Oye, Majestad, pero esto es a las doce’. Y dijo: ‘Es que tengo que trabajar’», recordó Jon Sistiaga. En ese momento entendió que, al fin y al cabo, estaban en su casa.

Por si fuera poco, no dudó en destacar que fue el propio Rey Felipe VI quien pidió quedarse trabajando sin molestar, mientras el equipo ultimaba los preparativos para poder llevar a cabo la grabación. Y lo hizo con una pregunta que también sorprendió a todos: «¿No os importa que me quede ahí trabajando, que no hago ruido?».

El Rey Felipe VI, la gran sorpresa del documental sobre Miguel Ángel Blanco

Las expectativas sobre este trabajo audiovisual son verdaderamente altas, especialmente después de que se diera a conocer la participación del monarca. En el tráiler, con el que comenzamos a adentrarnos de lleno en este proyecto que verá la luz el próximo 10 de julio, ya podemos ver un pequeño avance de las palabras de Su Majestad.

«Todos nos acordábamos de dónde estábamos, qué hacíamos, qué sentíamos», comienza diciendo el Rey Felipe VI. Y añade: «Pienso en aquello y me entra la misma tristeza, la misma indignación». Lo que es un hecho es que la participación del monarca en este documental promete no dejar indiferente a nadie, al igual que el resto de personas que no han dudado en formar parte de este documental.