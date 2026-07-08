Dónde aparcar en el Mad Cool 2026: dónde es, cómo ir en coche y cómo llegar en transporte público

Hoy miércoles 8 de julio arranca en Madrid el Mad Cool 2026, que es quizás elf festival más esperado en la capital y el que marque la agenda durante los próximos cuatro días, en los que el recinto Iberdrola Music, en Villaverde, vuelve a llenarse de público con un cartel en el que aparecen nombres como Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde o Kings of Leon , de modo que si tienes previsto asistir, toma nota porque te ofrecemos toda la información sobre cómo llegar, dónde aparcar si vas en coche y qué opción de transporte público es la mejor.

Con una previsión de asistencia que ronda las 50.000 personas por jornada, el entorno del recinto se convierte durante unas horas en una zona especialmente sensible. Por eso, el Ayuntamiento ha activado un plan de movilidad con refuerzos en transporte público y cortes de tráfico en varias calles. En la práctica, esto significa que se puede ir en coche, sí, pero no siempre compensa. De hecho, muchos de los que ya han pasado por ediciones anteriores optan directamente por dejarlo más lejos y evitar complicaciones. Saber por dónde moverse y qué opciones hay disponibles puede ahorrar bastante tiempo, sobre todo en los momentos de entrada y, sobre todo, de salida.

Dónde es el Mad Cool 2026

El festival se celebra en el recinto Iberdrola Music, en la zona de Villaverde, al sur de Madrid. Es un espacio amplio, pensado para este tipo de eventos, y se encuentra entre la calle Laguna Dalga, la avenida Real de Pinto, la M-45 y el Camino de la Rabia con la entrada principal en Laguna Dalga, que es donde acaban llegando la mayoría de asistentes a pie. Desde allí se organizan tanto los accesos generales como los específicos, por ejemplo para personas con movilidad reducida o quienes tengan entrada preferente, así que es importante tenerlo en cuenta ya que en la práctica, todo el flujo de gente acaba pasando por ese punto. Y quienes llegan en transporte público suelen hacerlo desde Villaverde Alto o San Cristóbal Industrial.

Cuándo empieza el Mad Cool y hasta cuándo dura

El Mad Cool 2026 empieza hoy, miércoles 8 de julio, y se alargará hasta el sábado 11. Son cuatro días seguidos de conciertos, con apertura de puertas a las 18:00 y primeras actuaciones media hora después, en torno a las 18:30. El horario no es exactamente el mismo todos los días. El miércoles la música terminará antes, sobre las 00:30, mientras que jueves, viernes y sábado el cierre se irá hasta las dos de la madrugada aproximadamente.

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Cómo llegar en coche y dónde aparcar

Ir en coche hasta el Mad Cool es posible, pero conviene pensarlo bien antes. Los accesos más directos son por la M-45 o la A-4, con desvíos hacia Villaverde Alto o la zona industrial cercana. El problema no es tanto llegar como lo que ocurre después, cuando te acercas al recinto.

A partir de cierta hora, sobre todo desde media tarde, empiezan los cortes de tráfico. Calles como Laguna Dalga, Laguna de Cameros o tramos de la avenida Real de Pinto pueden quedar restringidos o directamente cerrados en función de la afluencia. También hay limitaciones en algunos accesos desde la M-45, así que no siempre se puede circular con normalidad. Por eso, la alternativa que suele funcionar mejor es no intentar llegar hasta la puerta. Mucha gente opta por dejar el coche en zonas más alejadas y continuar en transporte público. En la zona sur, por ejemplo, es habitual aparcar cerca de la estación de Los Espartales, en Getafe. Desde ahí, el trayecto hasta el festival es bastante sencillo.

Otra opción es el entorno del centro comercial Islazul, que tiene un parking amplio y buenas conexiones. A partir de ahí, se puede continuar en Metro o autobús sin meterse en la zona más congestionada. También existe la posibilidad de reservar plazas en parkings privados, algo que en días de mucha afluencia puede ahorrar vueltas innecesarias. En cualquier caso, tanto la organización como el propio Ayuntamiento recomiendan evitar el coche en la medida de lo posible, sobre todo en las horas clave.

Cómo llegar en tren, metro y autobús

El transporte público es entonces, y en la práctica, la forma más sencilla de llegar al Mad Cool. La estación de referencia es Villaverde Alto, en la línea 3 de Metro, aunque también se utiliza bastante Los Espartales, en la línea 12. Durante la salida del festival, el servicio se refuerza y se alarga con lanzaderas especiales que funcionan hasta bien entrada la madrugada.

En Cercanías ocurre algo parecido. Villaverde Alto conecta con varias líneas y San Cristóbal Industrial es otra opción cercana. Además, por la noche se habilitan trenes especiales hacia Atocha, pensados precisamente para absorber la salida de público sin demasiados transbordos. Y en cuanto a los autobuses, también forman parte del dispositivo, tanto urbanos como interurbanos, con refuerzos en las horas de mayor movimiento. A esto se suman taxis y VTC, que tienen zonas específicas de recogida para evitar que se mezclen con el tráfico general.