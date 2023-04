Foo Fighters anuncia el lanzamiento de su nuevo disco, el primero sin Taylor Hawkins

El fallecimiento de Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters, tan solo unas horas antes de realizar un concierto en Colombia, consternó al mundo de la música hace unos meses. Desde entonces, sus compañeros de la banda habían tratado de digerir la tragedia desde el duelo, dejando una sensación de incertidumbre sobre su continuidad en la música.

A pesar de que estos meses no han sido fáciles, los integrantes de Foo Fighters están listos para volver a escena, aunque tal y como ellos mismos han anunciado a través de un comunicado, tras el fallecimiento de su compañero y amigo Taylor Hawkins nada volverá a ser igual.

Después de los conciertos homenajes que sus compañeros de banda le realizaron con la presencia de su hijo y de otras grandes leyendas de la música interpretando algunos de sus mayores éxitos, la banda liderada por Dave Grohl ha confirmado el lanzamiento de un nuevo disco, el primero sin Taylor Hawkins.

This Is Happening Now.

Listen to ‘Rescued’ https://t.co/gWRpmKfQfP From the Album ‘But Here We Are’

Available June 2

Pre-order here: https://t.co/mzubnk5ol3 pic.twitter.com/GSZetrLHzb — Foo Fighters (@foofighters) April 19, 2023

A través de sus redes sociales, los integrantes de Foo Fighters han anunciado el lanzamiento de un nuevo disco, que será el undécimo de su carrera en la música. Sin embargo, también se trata del lanzamiento más triste de su trayectoria.

Bajo el título de But Here We Are, este álbum verá la luz el próximo 2 de junio y es el primer disco que publicarán los integrantes Foo Fighters desde que su batería Taylor Hawkins falleciera de manera repentina en marzo de 2022, a los 50 años de edad.

El disco estará compuesto por un total 10 canciones, y será la respuesta «brutalmente honesta y emocionalmente visceral a las cosas que Foo Fighters hemos pasado en el último año». Un disco homenaje del que ya se conocen los títulos de las canciones:

01 Rescued

02 Under You

03 Hearing Voices

04 But Here We Are

05 The Glass

06 Nothing at All

07 Show Me How

08 Beyond Me

09 The Teacher

10 Rest