Mad Cool Festival 2026 fechas, cuándo empieza, horarios, cartel y programa completo
Uno de los mejores festivales regresa a Madrid celebrando además su décimo aniversario
Entradas Mad Cool 2026: cómo comprarlas, dónde se venden, precios y cómo hacerse socio
Los mejores festivales de Madrid este verano 2026: calendario, cartel y todas las fechas
Estamos en pleno verano, puede que las temperaturas en Madrid sean realmente elevadas para las fechas en las que estamos, pero seguro que muchos ya están contando los días para poder disfrutar de una nueva edición del Mad Cool Festival, quizás la más importante o especial de todas, y no sólo por su cartel de artistas, sino porque no podemos olvidar que es su décimo aniversario.
Van a ser cuatro días de música en directo en el recinto Iberdrola Music que está en Villaverde y que tiene capacidad para unas 100.000 personas, de modo que un año más, será de los festivales más destacados del verano. De todos modos cabe recordar que para esta edición la organización ha reducido el aforo y ha intentado ordenar mejor los conciertos a lo largo de cada jornada, algo que influye directamente en cómo se vive la experiencia dentro del recinto. Aun así, siguen existiendo solapamientos entre artistas destacados, por lo que toca mirar bien los horarios si no quieres perderte actuaciones clave. Con todos estos datos ya sobre la mesa, planificar la asistencia al Mad Cool 2026 resulta mucho más sencillo. Conozcamos ahora todas las fechas, cartel, horarios por días, precios de entradas o cómo llegar al recinto.
Cuándo es el Mad Cool 2026
El Mad Cool Festival 2026 se celebra del 8 al 11 de julio, con cuatro jornadas seguidas de conciertos en Madrid, de miércoles a sábado. El evento mantiene así su posición como una de las grandes citas del verano en España, con miles de asistentes previstos durante esos días.
Las puertas abrirán a partir de las 18:00 horas, por lo que la mayor parte de los conciertos se concentrará por la tarde y la noche, especialmente en las franjas donde actúan los cabezas de cartel. Además, el aforo se ha ajustado a unas 50.000 personas por día para facilitar los desplazamientos dentro del recinto.
Cartel y artistas
El cartel del Mad Cool 2026 reúne a más de 70 artistas y combina grandes nombres internacionales con propuestas más actuales. Entre los principales destacan Foo Fighters, Kings of Leon, Florence + The Machine y Lorde, que lideran una programación pensada para distintos públicos.
Entre los grandes cabezas de cartel destacan:
- Foo Fighters
- Florence + The Machine
- Lorde
Kings of Leon
- Halsey
- Twenty One Pilots
- Nick Cave & The Bad Seeds
- Pulp
- Pixies
- The Black Crowes
- Kasabian
- David Byrne
- Moby
Todos los horarios por fecha
A continuación, los horarios completos por días y escenarios:
Miércoles 8 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 18:55 – The Warning
- 20:20 – Wolf Alice
- 22:00 – Foo Fighters
Stage 2 Orange
- 18:35 – Palaye Royale
- 19:35 – The Last Dinner Party
- 21:00 – The War on Drugs
- 22:50 – Moby
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 18:55 – Jehnny Beth
- 20:10 – The War and Treaty
- 21:35 – Dogstar
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 18:35 – Hot Wax
- 20:10 – Villa Nelle
- 21:50 – Mad Mad Mad
Stage 5 Mahou Reserva
- 19:20 – Hot Milk
- 21:00 – Bigger Splash
- 22:45 – Hoo Nine
Jueves 9 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 19:00 – Renée Rapp
- 20:30 – Lorde
- 22:30 – Jennie
- 00:30 – Florence + The Machine
Stage 2 Orange
- 18:45 – CMAT
- 20:00 – Charlie Puth
- 21:40 – Zara Larsson
- 23:15 – Teddy Swims
- 00:55 – The Blaze (DJ Set)
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 19:30 – Amrita
- 20:25 – Yung Prado
- 21:40 – Palm Trax
- 23:15 – Boys Noize
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 20:10 – Chloe Slater
- 21:50 – Sadie Jean
- 23:35 – Floren Tenes
Stage 5 Mahou Reserva
- 19:20 – Zimmer 90
- 21:00 – Son Mieux
- 22:40 – La Paloma
- 00:30 – Frost Children
Viernes 10 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 19:05 – Halsey
- 20:30 – Pixies
- 22:15 – Kings of Leon
- 00:25 – Twenty One Pilots
Stage 2 Orange
- 20:00 – Holly Humberstone
- 21:30 – Sigrid
- 23:10 – A Perfect Circle
- 00:55 – Interpol
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 19:00 – Maesic
- 19:55 – Yung Prado
- 21:10 – Swimming Paul
- 22:45 – Bunt
- 00:20 – Polo & Pan (DJ Set)
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 20:05 – Midnight Generation
- 21:45 – Cliff Ords
- 23:25 – My First Time
Stage 5 Mahou Reserva
- 20:55 – Karen Dio
- 22:35 – Rio Kosta
- 00:15 – Usted Señálemelo
Sábado 11 de julio
Stage 1 Region of Madrid
- 18:40 – Jalen Ngonda
- 20:00 – The Black Crowes
- 22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds
- 00:40 – Pulp
Stage 2 Orange
- 19:25 – Matt Berninger
- 20:55 – The Vaccines
- 22:30 – Kasabian
- 00:05 – David Byrne
Stage 3 The Loop Iberdrola
- 18:50 – Luxi Villar
- 20:05 – Aerea
- 21:40 – Nina Kaviz
- 23:15 – Richie Hawtin
Stage 4 Mahou Cinco Estrellas
- 20:15 – Persia Holder
- 21:55 – The Rey Tons
- 23:35 – Super Model*
Stage 5 Mahou Reserva
- 21:05 – TTSSFU
- 22:45 – Overpass
Los conciertos más importantes se concentran a partir de las 21:00 horas, especialmente en los escenarios principales, donde actúan los cabezas de cartel.
Cuánto cuestan los abonos y entradas
Para la edición actual del Mad Cool Festival, los precios de los abonos de 4 días y las entradas de día oscilan entre los 95 € y los 435€ (a los que hay que sumarles los gastos de distribución) aunque muchos abonos ya se agotaron hace días. De todos modo conviene repasar todas las opciones de precios, y si quieres comprar entrada puedes hacerlo a través de la web del festival. Estos son todos los precios
- Abono General (4 días): Desde 240 €
- Abono VIP (4 días): Desde 425 €
- Entrada de Día General: 95 €
- Entrada de Día VIP: 160 € o 170 €
Dónde se celebra el Mad Cool
El festival se celebra en el recinto Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde, en Madrid. Se trata de un espacio preparado específicamente para albergar grandes eventos, con varias zonas de escenarios, servicios y restauración.
Cómo llegar al Mad Cool
El acceso al recinto Iberdrola Music se puede realizar fácilmente en transporte público, que es la opción más recomendable durante los días del festival. La elevada afluencia de público hace poco práctico el uso del coche privado. Las principales alternativas son:
- Metro: estación San Cristóbal (Línea 3)
- Cercanías: San Cristóbal Industrial o Villaverde Bajo
- Autobuses EMT: líneas 22 y 79, además de servicios especiales