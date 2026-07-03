Mad Cool Festival 2026 fechas, cuándo empieza, horarios, cartel y programa completo

Estamos en pleno verano, puede que las temperaturas en Madrid sean realmente elevadas para las fechas en las que estamos, pero seguro que muchos ya están contando los días para poder disfrutar de una nueva edición del Mad Cool Festival, quizás la más importante o especial de todas, y no sólo por su cartel de artistas, sino porque no podemos olvidar que es su décimo aniversario.

Van a ser cuatro días de música en directo en el recinto Iberdrola Music que está en Villaverde y que tiene capacidad para unas 100.000 personas, de modo que un año más, será de los festivales más destacados del verano. De todos modos cabe recordar que para esta edición la organización ha reducido el aforo y ha intentado ordenar mejor los conciertos a lo largo de cada jornada, algo que influye directamente en cómo se vive la experiencia dentro del recinto. Aun así, siguen existiendo solapamientos entre artistas destacados, por lo que toca mirar bien los horarios si no quieres perderte actuaciones clave. Con todos estos datos ya sobre la mesa, planificar la asistencia al Mad Cool 2026 resulta mucho más sencillo. Conozcamos ahora todas las fechas, cartel, horarios por días, precios de entradas o cómo llegar al recinto.

Cuándo es el Mad Cool 2026

El Mad Cool Festival 2026 se celebra del 8 al 11 de julio, con cuatro jornadas seguidas de conciertos en Madrid, de miércoles a sábado. El evento mantiene así su posición como una de las grandes citas del verano en España, con miles de asistentes previstos durante esos días.

Las puertas abrirán a partir de las 18:00 horas, por lo que la mayor parte de los conciertos se concentrará por la tarde y la noche, especialmente en las franjas donde actúan los cabezas de cartel. Además, el aforo se ha ajustado a unas 50.000 personas por día para facilitar los desplazamientos dentro del recinto.

Cartel y artistas

El cartel del Mad Cool 2026 reúne a más de 70 artistas y combina grandes nombres internacionales con propuestas más actuales. Entre los principales destacan Foo Fighters, Kings of Leon, Florence + The Machine y Lorde, que lideran una programación pensada para distintos públicos.

Entre los grandes cabezas de cartel destacan:

Foo Fighters

Florence + The Machine

Lorde

Kings of Leon

Kings of Leon Halsey

Twenty One Pilots

Nick Cave & The Bad Seeds

Pulp

Pixies

The Black Crowes

Kasabian

David Byrne

Moby

Todos los horarios por fecha

A continuación, los horarios completos por días y escenarios:

Miércoles 8 de julio

Stage 1 Region of Madrid

18:55 – The Warning

20:20 – Wolf Alice

22:00 – Foo Fighters

Stage 2 Orange

18:35 – Palaye Royale

19:35 – The Last Dinner Party

21:00 – The War on Drugs

22:50 – Moby

Stage 3 The Loop Iberdrola

18:55 – Jehnny Beth

20:10 – The War and Treaty

21:35 – Dogstar

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

18:35 – Hot Wax

20:10 – Villa Nelle

21:50 – Mad Mad Mad

Stage 5 Mahou Reserva

19:20 – Hot Milk

21:00 – Bigger Splash

22:45 – Hoo Nine

Jueves 9 de julio

Stage 1 Region of Madrid

19:00 – Renée Rapp

20:30 – Lorde

22:30 – Jennie

00:30 – Florence + The Machine

Stage 2 Orange

18:45 – CMAT

20:00 – Charlie Puth

21:40 – Zara Larsson

23:15 – Teddy Swims

00:55 – The Blaze (DJ Set)

Stage 3 The Loop Iberdrola

19:30 – Amrita

20:25 – Yung Prado

21:40 – Palm Trax

23:15 – Boys Noize

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

20:10 – Chloe Slater

21:50 – Sadie Jean

23:35 – Floren Tenes

Stage 5 Mahou Reserva

19:20 – Zimmer 90

21:00 – Son Mieux

22:40 – La Paloma

00:30 – Frost Children

Viernes 10 de julio

Stage 1 Region of Madrid

19:05 – Halsey

20:30 – Pixies

22:15 – Kings of Leon

00:25 – Twenty One Pilots

Stage 2 Orange

20:00 – Holly Humberstone

21:30 – Sigrid

23:10 – A Perfect Circle

00:55 – Interpol

Stage 3 The Loop Iberdrola

19:00 – Maesic

19:55 – Yung Prado

21:10 – Swimming Paul

22:45 – Bunt

00:20 – Polo & Pan (DJ Set)

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

20:05 – Midnight Generation

21:45 – Cliff Ords

23:25 – My First Time

Stage 5 Mahou Reserva

20:55 – Karen Dio

22:35 – Rio Kosta

00:15 – Usted Señálemelo

Sábado 11 de julio

Stage 1 Region of Madrid

18:40 – Jalen Ngonda

20:00 – The Black Crowes

22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds

00:40 – Pulp

Stage 2 Orange

19:25 – Matt Berninger

20:55 – The Vaccines

22:30 – Kasabian

00:05 – David Byrne

Stage 3 The Loop Iberdrola

18:50 – Luxi Villar

20:05 – Aerea

21:40 – Nina Kaviz

23:15 – Richie Hawtin

Stage 4 Mahou Cinco Estrellas

20:15 – Persia Holder

21:55 – The Rey Tons

23:35 – Super Model*

Stage 5 Mahou Reserva

21:05 – TTSSFU

22:45 – Overpass

Los conciertos más importantes se concentran a partir de las 21:00 horas, especialmente en los escenarios principales, donde actúan los cabezas de cartel.

Cuánto cuestan los abonos y entradas

Para la edición actual del Mad Cool Festival, los precios de los abonos de 4 días y las entradas de día oscilan entre los 95 € y los 435€ (a los que hay que sumarles los gastos de distribución) aunque muchos abonos ya se agotaron hace días. De todos modo conviene repasar todas las opciones de precios, y si quieres comprar entrada puedes hacerlo a través de la web del festival. Estos son todos los precios

Abono General (4 días): Desde 240 €

Abono VIP (4 días): Desde 425 €

Entrada de Día General: 95 €

Entrada de Día VIP: 160 € o 170 €

Dónde se celebra el Mad Cool

El festival se celebra en el recinto Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde, en Madrid. Se trata de un espacio preparado específicamente para albergar grandes eventos, con varias zonas de escenarios, servicios y restauración.

Cómo llegar al Mad Cool

El acceso al recinto Iberdrola Music se puede realizar fácilmente en transporte público, que es la opción más recomendable durante los días del festival. La elevada afluencia de público hace poco práctico el uso del coche privado. Las principales alternativas son: