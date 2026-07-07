¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 7 al 9 de julio de 2026

Hay semanas en las que el concurso de las tardes de Antena 3 se convierte en una auténtica fiesta gracias a sus invitados y en la que estamos es una de ellas. Para formar los dos equipos que ayudan a los concursantes a luchar por el bote con el mayor tiempo posible, aterrizan cuatro rostros de mundos muy distintos: la comedia, la interpretación, el teatro musical y una leyenda del pop español y de Eurovisión. Estos cuatro famosos llegan en pleno terremoto por el cambio de prueba final y por la lucha de Pasapalabra contra los partidos del Mundial 2026, que están causando estragos en las audiencias de la televisión. Repasamos uno a uno los fichajes de estos días.

Nerea Garmendia: la cómica vasca que enamora

Nerea Garmendia (Beasáin, 1979) es una de las actrices cómicas y presentadoras más queridas de la televisión y las series. Saltó a la fama con el mítico Vaya Semanita, de ETB2, donde se hace humor de cualquier tema, por complicado que sea. Desde entonces ha encadenado títulos de éxito como Los hombres de Paco, La reina del sur o Allí abajo. Con un vitalismo desbordante, la donostiarra de adopción vive además un momento personal muy dulce tras haber estrenado maternidad y haber regresado al programa de humor de la cadena vasca.

Leo Rivera: un todoterreno que conoce ‘Pasapalabra’ a la perfección

De Talavera de la Reina (1980) llega Leo Rivera, un actor curtido en mil batallas. Formado en teatro musical e interpretación entre Madrid y Nueva York, se dio a conocer en series tan populares como 7 vidas o Un paso adelante, aunque su gran hábitat natural es el escenario, donde ha protagonizado numerosos musicales y obras de teatro.

Es, además, un veterano del concurso de Roberto Leal, donde acude cada temporada un par de veces, por lo que conoce perfectamente las pruebas y debería ser de gran ayuda a su equipo.

Canco Rodríguez: el mítico ‘Barajas’ de ‘Aída’

El humor lo pone Canco Rodríguez, el actor y cómico que se ganó el cariño del gran público dando vida al inolvidable ‘Barajas’ en la serie Aída. Canco es de esos invitados que garantizan complicidad, risas y momentazos con Roberto Leal. Un fijo del entretenimiento patrio que siempre deja huella allá por donde pasa.

Tras estrenar Aída y vuelta, película basada en la serie mítica de Telecinco, continúa con el teatro y apareciendo en series y películas. En el plano personal ha formado una gran familia con la bailarina Marta Nogales, su pareja desde hace años.

Karina: la leyenda viva del pop español

Y el broche de oro lo pone toda una diva de la música como es Karina, una de las voces más icónicas de la música española de los años 60 y 70, la eterna intérprete de El baúl de los recuerdos. Pero tiene más éxitos como Las flechas del amor o Romeo y Julieta, que son historia del pop en España y que marcaron a una generación de jóvenes que ahora son abuelos.

Hay que recordar que representó a España en Eurovisión 1971 con En un mundo nuevo y que rozó la gloria con un histórico segundo puesto en aquel festival de Dublín. Fue seleccionada por RTVE en el programa Pasaporte a Dublín, concurso en el que compitió contra grupos y artistas que son leyendas: Los Mismos, Nino Bravo, Rocío Jurado, Cristina, Junior, Dova, Jaime Morey, Encarnita Polo y Conchita Márquez Piquer.

‘AlaZ’, el gran acierto de Antena 3 y ‘Pasapalabra’

Pero el auténtico bombazo no está solo en la mesa. Tras una sentencia del Tribunal Supremo que reconoció los derechos de ‘El Rosco’ a la productora MC&F, Antena 3 se vio obligada a retirar su mítica prueba final. En su lugar estrenó ‘AlaZ’, un nuevo desafío del abecedario que promete más estrategia y que incorpora pistas al estilo de ‘El ahorcado’. El reto para el espectador es doble: acostumbrarse a la novedad sin perder el enganche de siempre, algo que Pasapalabra ha conseguido.