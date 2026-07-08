Las megafusiones ya concentran casi la mitad del mercado mundial de M&A

Las megafusiones están dimensionando al alza el mercado global de M&A. El valor global de fusiones y adquisiciones lleva camino de alcanzar los 4 billones de dólares en el conjunto 2026, lo que sería el mejor resultado desde el año 2021. Las operaciones de más de 5.000 millones de dólares ya suponen casi la mitad del valor total del mercado, según el Global M&A Trends Mid Year Review2026, elaborado por PwC.

El mercado global de fusiones y adquisiciones se está convirtiendo en un mercado de gran escala. El valor de las operaciones está siendo impulsado por un número reducido de transacciones de gran tamaño, mientras que la actividad general del mercado permanece relativamente moderada. El análisis de PwC indica que el valor global de las operaciones alcanzará aproximadamente los 4 billones de dólares en 2026, un 13% más que el año anterior, a pesar de que el número de transacciones se prevé que disminuya un 13%, con unas 42.000 operaciones en el conjunto del año.

Esta divergencia refuerza el mercado en forma de “K” que ya se dibujaba en nuestro informe de principios de año. Las operaciones superiores a 5.000 millones de dólares representan actualmente casi la mitad del (48%) de valor global de M&A, duplicando su peso respecto a hace solo dos años. En 2025 las transacciones superiores a 5.000 millones de dólares supusieron el 39% del total, y en 2024, el 26%. Si se excluyeran estas megafusiones, el valor global de las operaciones caería un 4%.

Por área geográfica, América concentra el 61% del valor global de las operaciones, a pesar de representar solo el 28% del volumen. Esta concentración responde principalmente a los megadeals en Estados Unidos, que alcanzan el 64% del valor total del país, frente al 54% en 2025, incluso con un descenso en el número de operaciones.

En Europa, Oriente Medio y África (EMEA), aumenta el valor apoyado en varias grandes operaciones, mientras el volumen se mantiene estable. Asia-Pacífico presenta una dinámica distinta: el volumen crece hasta el 37%, impulsado por una mayor actividad en China, Japón y algunas zonas del Sudeste Asiático, aunque el valor desciende hasta el 16%. Este descenso refleja un menor número de megadeals y un tamaño medio de operación inferior al de América y EMEA.

Incertidumbre geopolítica

Muchos inversores y operadores del mercado mid-market siguen limitados por la incertidumbre geopolítica, las diferencias de valoración entre compradores y vendedores, la desaceleración del crecimiento económico, la inflación, los tipos de interés elevados y una paralización en de las desinversiones de las firmas de capital riesgo.

La inteligencia artificial es uno de los principales motores de este cambio. Está redirigiendo capital hacia las infraestructuras y aquellas capacidades que van a sustentar la economía de la IA, incluyendo centros de datos, generación energética, capacidad de red eléctrica, sistemas de refrigeración, conectividad y componentes especializados. También está llevando a los compradores a reevaluar aquellos sectores y modelos de negocio potencialmente más expuestos a la disrupción, como el software, los servicios tecnológicos, los servicios profesionales y algunos ámbitos de los servicios financieros.

La IA modifica la forma de ejecutar las operaciones

Pero la IA está comenzando a transformar también los propios procesos de M&A. Los equipos de operaciones utilizan herramientas de IA para acelerar la identificación de objetivos, la revisión de data rooms, el análisis comercial, las valoraciones y los planes de creación de valor.

La oportunidad reside en ganar velocidad y profundidad de análisis. Las operaciones del futuro se harán más rápidamente, serán transparentes, aunque la toma de decisiones estratégicas seguirá requiriendo confianza, capacidad de cuestionamiento y rendición de cuentas. El futuro del M&A se construirá sobre la combinación entre la IA y juicio humano. El informe destaca además otros aspectos relevantes que van a marcar la evolución del mercado de M&A en la segunda mitad del año:

.- La resiliencia se convierte en una prioridad estratégica. Las compañías están utilizando el M&A para reforzar sus cadenas de suministro, asegurar capacidades críticas, ganar escala y fortalecer su competitividad a largo plazo en un contexto marcado por la volatilidad geopolítica, el menor crecimiento económico, la inflación y unos tipos de interés previsiblemente elevados durante más tiempo.

.- El capital está yendo más allá de las adquisiciones tradicionales. La expansión de las infraestructuras ligadas a la IA se financia cada vez más mediante inversiones minoritarias, joint ventures, alianzas estratégicas y otras estructuras distintas a las adquisiciones de control total.

.- La disciplina financiera es más importante que nunca. Las crecientes necesidades de financiación para estas infraestructuras relacionadas no solo con la IA, sino también con la energía, la defensa y otras inversiones estratégicas, compiten directamente con los recursos destinados al M&A. Esto obligará a los dealmakers a poner a prueba con mayor rigor sus hipótesis de financiación, escenarios adversos y planes de creación de valor antes de que las condiciones de mercado les obliguen a hacerlo.