La heladera más viral del año te permite hacer hasta smoothies y ahora está más barata con nuestro cupón exclusivo

Las temperaturas suben y tus visitas al congelador también. Nada como un buen helado para hacer frente al calor, sobre todo si es casero y disfrutas de ese saborcillo especial que tiene cuando sabes que lo has hecho tú. ¿Quieres disfrutar de eso? Pues ahora lo tienes más fácil, porque la viral Heladera Ninja CREAMi, que permite hacer smoothies, batidos, yogures, granizados y helados y trae 6 tarrinas de regalo, te sale un 10% más barata con nuestro cupón OKDIARIO10.

Una heladera pensada para que cualquiera pueda usarla gracias a su intuitivo diseño, de lo más versátil y que va genial si vives en familia.

Te la recomendamos por…

… Los 6 programas predefinidos que trae, que te permiten hacer desde helados hasta batidos sin complicaciones.

… Las 6 tarrinas de 473 ml que trae de regalo.

… Las funciones adicionales que te permiten personalizar hasta el último detalle de tu helado.

… Los accesorios, que se pueden meter en el lavavajillas sin problemas.

Heladera Ninja CREAMi

Es completa, es fácil de usar y, para rematar, viene con 6 tarrinas de regalo para guardar tus helados. Todo lo que hemos probado de la Heladera Ninja CREAMi nos ha encantado y hasta nos ha hecho perdonar lo ruidosa que puede llegar a ser. Puedes hacer helados, sorbetes, yogures helados, smoothies y batidos fácilmente usando sus programas. Y luego, para tenerlos listos, solo necesitas dejarlos congelar durante 24 horas, porque la máquina hace el resto. Además, las tarrinas te permiten dejarlo todo bien guardado y ordenado, y su fácil uso te deja experimentar con ingredientes y sabores.

Es una heladera que recomendamos a cualquiera, tenga o no experiencia cocinando. Es fácil de usar cuando miras bien su manual, es muy versátil y te va a salvar más de un verano en casa.

¿Qué dicen los usuarios de esta heladera?

Que es una de las mejores que puedes comprar. Lo que más destacan es que te da libertad total para experimentar con sabores e incluso hacer helados sanos y, aunque hace algo de ruido, los acabados son geniales. Echa un vistazo a las reseñas que hemos recopilado:

«Me encanta, super útil. Ruidosa pero es lo que tiene. Los helados salen genial.»

«Helados healthy La manera en la cual se efectua cada textura dependiendo del programa es espectacular.»

«Estamos encantados y recomendamos. Los helados salen con una textura buenísima, yo estoy enviciada me preparo los ingredientes de todo tipo con frutas de chocolate, nata etc etc y salen riquísimos.»

Envío gratuito con un periodo de entrega de entre 2 y 4 días laborales y con hasta 60 días para devolverla si no te convence. ¿Te animas a comprarla?

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