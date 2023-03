Lola Índigo se pronuncia tras los rumores de distanciamiento con Aitana

La boda de Guaynaa y Lele Pons reunió el pasado fin de semana a celebridades de todo el mundo. Aitana y Lola Índigo fueron dos de las invitadas, protagonizando ciertos rumores de distanciamiento debido a que no publicaron nada juntas en las redes sociales durante el enlace.

Este martes, aprovechando un directo en Twitch para contar a sus fans que es lo que había estado haciendo en Miami durante las últimas semanas, Lola Índigo desmintió los rumores que aseguraban que Aitana y ella se habían distanciado. Es más, apuntaban a que este distanciamiento se debía a la supuesta relación que la catalana habría iniciado con Sebastián Yatra.

«Pero por qué estáis preguntando que si me he enfadado con Aitana si acabo de decir que estuve con ella en la boda», señala Lola Índigo en el vídeo. «¿Por qué decís esas cosas? Chicos la vida no son las redes sociales, hay vida más allá de lo que subimos», añade.

«Además, yo no subí nada, solo fotos de mi vestido y poco más. Lo demás solo lo reposteé», se justifica Lola Índigo en el vídeo compartido en las redes sociales de su directo de Twitch. «No digáis tonterías porfa, es que a veces decís unas cosas…», zanjaba.

Por su parte, Aitana fue interceptada por los compañeros de Europa Press a su llegada al aeropuerto de Madrid, donde a ella también le preguntaron por el supuesto distanciamiento con su amiga. La artista se reiteró en las palabras de Lola Índigo y aseguró que no existe tal distanciamiento.

«Mimi es alguien que quiero muchísimo, ella y yo somos muy amigas. Nos conocemos desde hace ya tiempo, desde Operación Triunfo, así que como ha dicho ella, además me llamó, nosotras somos muy amigas y no todo lo ponemos en redes. Las redes sociales no son la realidad», zanjaba Aitana.