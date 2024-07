Logan Sampedro impacta al dar a conocer quién cree que va a ganar ‘Supervivientes All Stars’

El pasado jueves 25 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, pudimos conocer el nombre del último expulsado de esta edición tan especial antes de poder vivir la esperadísima Gran Final. Fue Logan Sampedro quien se quedó a las puertas de esa noche tan especial.

Antes de abandonar la Palapa, Logan Sampedro tenía un cometido verdaderamente importante. ¿En qué consistía, exactamente? En dar a conocer a la audiencia quién cree que va a ganar Supervivientes All Stars. Todo comenzó cuando el asturiano tuvo que situarse frente a una caja de lo más misteriosa. Sin tener ni idea de qué podía encontrarse en su interior, el ex concursante quiso que Jorge Javier Vázquez le diera la respuesta.

«Estoy mirando la caja… No sé qué hay dentro», comenzó diciendo Logan Sampedro. Acto seguido, fue mucho más allá: «La última vez que me trajeron una sorpresa fue Albalá, imagino que ahora no va a ser Albalá», comentó entre risas, refiriéndose a la pareja de Sofía Suescun durante la participación de ambos en Supervivientes 2018.

Lejos de que todo quede ahí, Logan aprovechó la ocasión para sincerarse con Jorge Javier Vázquez tras haber sido expulsado de Supervivientes All Stars a las puertas de la Gran Final: «Estoy muy contento Jorge, no estoy al máximo de contento, pero lo hice lo mejor que pude y estoy muy satisfecho de todo lo que hice. Con que la gente esté orgullosa de mi me vale, la verdad».

Acto seguido, el presentador del reality le hizo saber que tenía que escribir en un papel el nombre de la persona que creía que iba a convertirse en el ganador de esta edición. Logan Sampedro no tardó en cumplir con su cometido, pero lo que nadie esperaba es que fuera a poner el nombre de Marta Peñate.

«Aunque os sorprenda», espetó el asturiano mientras mostraba a cámara su apuesta. Fue entonces cuando quiso explicarse: «No es lo que yo quiero, pero es lo que creo». Y añadió: «Creo que ha hecho un concurso súper completo, en tema de supervivencia lo hizo muy bien, dando contenido aquí fue una máquina, encima quedó segunda y yo creo que eso la gente lo valora y la va a apoyar un poco más. La veo muy fuerte».

Lejos de que todo quede ahí, el subcampeón de Supervivientes 2018 dio a conocer quién es, realmente, su ganador de esta edición: «A mí me gustaría que ganara Jorge porque tiene cuatro hijos y creo que le vendría muy bien el premio, pero ahí lo dejo». Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier le preguntó por Sofía, y él fue honesto al respecto: «La quiero muchísimo y también me gustaría que ganara, pero creo que a Jorge le vendría mejor el dinero y me cae muy bien».