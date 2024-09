Lizzo anuncia que se retira temporalmente de la música

El último año no ha sido nada fácil para Lizzo. La cantante, de 36 años, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de los últimos años en la industria musical, de eso no cabe duda. Con el lanzamiento de canciones como Good as hell, About Damn Time, Juice, Boys o Pink, la artista ha logrado hacerse un hueco con su peculiar registro musical. Un perfil que ha aprovechado para defender la positividad corporal y los cuerpos de «talla grande». Pues, su objetivo es dar voz a todas esas mujeres que no tienen un cuerpo con las medidas establecidas por la sociedad. Pues, sin importar la talla que lleven, siguen siendo hermosas y talentosas. De esta manera, y con cuatro premios Grammy en su palmarés, la cantante se ha posicionado como una de las grandes figuras femeninas del momento.

Pero, lamentablemente, diversos acontecimientos sucedidos a lo largo del último año han provocado que se aleje de los escenarios y de la música. Una compleja situación que le ha pasado factura a nivel personal. Por ello, recientemente, ha acudido a su cuenta de Instagram para comunicarle a su querido público que ha decidido retirarse de la industria musical, en principio, de manera temporal. Una noticia que, como no podía ser de otra manera, ha sorprendido a todos. Pues, todo parecía indicar que la artista se encontraba trabajando en su nueva música. Pero, nada más lejos de la realidad.

Lizzo se encuentra actualmente en Bali, Indonesia. Un lugar donde ha acudido para desconectarse del mundo y trabajar en su paz mental. Vestida con un bañador negro y sobre un balcón de una cabaña en medio de la selva, la cantante deja que el agua de la lluvia le caiga sobre el cuerpo. Un momento que ha grabado en vídeo y que ha elegido para comunicar el anuncio de su retiro musical.

«Me estoy tomando un año sabático y protegiendo mi paz», escribió junto a la publicación. Unas palabras muy contundentes y reveladoras con las que no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, poco han tardado sus fans en hacerle saber que están con ella, en las buenas y en las malas, y que a su vuelta la recibirán con los brazos abiertos.

Eso sí, aunque Lizzo haya decidido alejarse de los escenarios y del estudio de grabación, continúa muy presente en sus redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 11 millones de seguidores, no para de subir algunos momentos que están marcando sus vacaciones. Todo ello sumado a los outfit que se está poniendo estos días.

Lizzo, demandada por tres de sus ex bailarinas

Hace juntamente un año, la cantante fue demandada por tres de sus ex bailarinas: Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez. Lizzo ha sido acusada de presunto acoso sexual y creación de un ambiente de trabajo hostil. Pues, según llegó a publicar el medio NBC, quien ha tenido acceso al escrito de la demanda, la situación se produjo en un club de striptease en Ámsterdam.

En este lugar, Lizzo, supuestamente, obligó a una de sus bailarinas a tocar inapropiadamente a una de las artistas que se encontraba desnuda durante una presentación. Asimismo, invitó a los bailarines a atrapar objetos lanzados desde las vaginas de estos y a comer plátanos que sobresalían de sus vaginas.

Lejos de quedar ahí, las víctimas alegan que discutieron la virginidad de una de ellas y que, junto a la capitana de baile, dejaron en ridículo a quienes tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales y compartían fantasías sexuales lascivas. Una fuerte polémica que ha terminado en los juzgados y que podría ser la causante del retiro musical de la artista.