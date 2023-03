Lewis Capaldi anuncia nuevas fechas para sus conciertos de Madrid y Barcelona

Lewis Capaldi poco a poco vuelve a la carga. Debido a sus problemas de salud, el artista británico se vio obligado a cancelar varios conciertos de su nueva gira. Entre ellos, los conciertos que iba a ofrecer en España a principios del mes de marzo.

No obstante, la agenda profesional del artista prevista para este 2023 continúa. De esta forma, mientras se termina la cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, Lewis Capaldi ha anunciado nuevas fechas de los conciertos cancelados.

Dos de las fechas que se vieron afectadas por la cancelación de parte de la gira fueron los conciertos de Madrid y Barcelona. No obstante, para alegría de sus fans, desde la promotora Live Nation se han anunciado nuevas fechas para ambos conciertos.

Lewis Capaldi regresará a España a principios del mes de septiembre. El artista actuará el 8 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y un día más tarde, el día 9, actuará en Madrid. De momento, el recinto en el que actuará en la capital no se ha anunciado.

Por otro lado, Lewis Capaldi se prepara para el estreno de su esperado documental. De la mano de Netflix, el próximo 5 de abril verá How I’m Feeling Now, (Como me siento ahora), justo un mes antes del lanzamiento de su nuevo disco. Un documental que ofrecerá a los espectadores una mirada personal de la vida del artista en los últimos años.

Joe Pearlman, director del documental, ha revelado que tardaron dos años y medio en llevarlo a cabo. Tal y como relata la revista Rolling Stone, explora en el pasado del artista, y los miedos y en la presión que sufrió durante la creación de su próximo disco, tras haber saltado a la fama mundial con canciones como Before you go o Someone you loved.

absolutely bricking it to show you the trailer for my @netflix documentary ‘How I’m Feeling Now’

has been a weird 2 and a half years for me and it’s all been captured in this film ❤️… the most emotional film about an overweight guy since The Whale xpic.twitter.com/DytQ4ozfON

— Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) March 16, 2023