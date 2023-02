Lele Pons y Guaynaa planean lanzar un disco juntos después de su boda

Lele Pons y Guaynaa forman una de las parejas de artistas más seguidas del mundo. Sus fans han seguido todos sus pasos, desde el momento en que oficializaron su relación en 2020, hasta su emotiva pedida de matrimonio ante miles de personas durante el set de Steve Aoki en Tomorrowland el pasado verano.

En los últimos meses, Lele Pons y Guaynaa han compaginado los preparativos de su boda con las horas que han pasado el estudio trabajando en sus nuevas canciones y produciendo un álbum conjunto que planean lanzar poco después del enlace. Un enlace que tendrá lugar el próximo 4 de marzo en Miami ante más de 300 invitados.

El disco estará formado por un total de 10 canciones, titulado Capitutions y ya se sabe que incluirá ocho duetos, una canción en solitario de Lele Pons y otra de Guaynaa. Además, los artistas han desvelado abarcará una gran variedad de géneros, desde el pop urbano al reggaetón, pasando por el reggae y la bachata.

