Leire Martínez corta a Sonsoles Ónega tras una pregunta sobre La Oreja de Van Gogh: «Hoy no es el día»

Con motivo de los Premios Dial, celebrados en Tenerife, Sonsoles Ónega ha podido hablar con Leire Martínez, la que fuera vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh. La suya ha sido una de las historias más comentadas de los últimos años, después de que haya sido la cantante que más tiempo haya estado al frente del grupo (superando a Amaia Montero) y como pago por su trabajo fuese ‘despedida’ de la banda. Siguen pasando los meses y ella ya está pensando en retomar su carrera en solitario, la que comenzó cuando salió del concurso Factor X y que dejó al poco tiempo para unirse a la banda vasca.

La artista ha dejado claro que está afrontando esta nueva etapa con «mucha ilusión» y ha confirmado en Y ahora Sonsoles que está trabajando para crear un disco, aunque todavía no hay fecha para que vea la luz. Estando en la alfombra verde de los premios, el programa ha emitido un vídeo recopilando algunos de los momentos más importantes de los últimos meses, algo que parece que no ha gustado mucho a Leire, que ha ido poniendo caras de incomodidad según pasaba el tiempo. Una vez terminado el vídeo, Ónega no ha podido resistirse a hacer la pregunta sobre su futuro. «Pues la idea es antes de final de año sacar un disquito, entonces estamos trabajando ahora para ese material. Yo creo que de aquí a no mucho podremos ir escuchando canciones», ha comentado.

Después de sus planes, Sonsoles le ha preguntado por su salida del grupo, aunque sabía que el momento iba a ser incómodo: «¿Esta pregunta cuántas veces la han hecho? ¿Por qué te fuiste de La Oreja de Van Gogh?», en ese momento, Leire ha comenzado a torcer el gesto y a mirar el reportero del programa que estaba junto a ella, signo de que no le estaba gustando mucho lo que estaba escuchando.

«No oigo nada, no sé si están hablando conmigo», decía sin mirar a cámara, una frase que ha dejado a la presentadora sorprendida: «Uy, esta es una buena técnica», reían en el plató. Mientras, en un momento incómodo, Leire repetía que se había colgado, ya que las conexiones con los invitados, cuando ocurren lejos del plató, se realizan por llamada telefónica.

Carlos, el reportero del programa, sí que escuchaba perfectamente a la presentadora, por lo que ha repetido la pregunta con mucho tacto, sabiendo que su entrevistada no tenía ganas de contestar, como así ha pasado. «Hoy creo que no es el día de contestar esas cosas. Hoy estamos celebrando la música y lo importante es ver como mis compañeros y compañeras van a recibir esos merecidísimos reconocimientos», así ha querido echar balones fuera con este asunto, del que parece estar ya muy cansada de hablar.

Tras invitarla de forma oficial a pasar por el plató, Beatriz Cortázar ha insistido en intentar saber qué ha pasado para que su camino se haya separado del grupo del que ha sido cantante durante tanto tiempo, aunque Leire se ha mantenido firme. En todo momento ha dejado claro que estaba allí como presentadora de los Premios Dial, siendo su primera vez como presentadora en un acto así.

«Insisto en que hoy no es el día de eso. Estoy agradecida, entiendo el interés, pero creo que hay momentos para todo y yo creo que hoy el protagonismo se lo tiene que llevar quien se lo tiene que llevar», de esta manera ha tratado de cerrar el asunto.