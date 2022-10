Laura Escanes rompe su silencio y habla de su supuesta relación con Míster Jägger

Laura Escanes, inevitablemente, ha vuelto a ser noticia tras confirmarse su ruptura matrimonial. La revista Lecturas, en su portada, confirmó que la influencer había tomado la decisión de comenzar una nueva relación sentimental con Míster Jägger, uno de los creadores de contenido más conocidos a nivel mundial.

A pesar de todo, la propia Laura Escanes se ha encargado de desmentir la noticia. Al menos así lo ha hecho saber a los compañeros de La Razón: “No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada”, reconoció. Por lo tanto, con estas escuetas palabras, ha dejado claro que, por el momento, no quiere comenzar ninguna historia de amor.

Al fin y al cabo, tan solo han pasado unas cuantas semanas desde que ella y Risto Mejide quisieron poner punto y final a su matrimonio. A pesar de que no se refiere a Míster Jägger como una pareja, lo cierto es que la influencer no ha desmentido que no haya algún tipo de vínculo con este youtuber. Pero nada más allá de una amistad.

Al fin y al cabo, los dos se dedican a lo mismo y han coincidido en diversas ocasiones. Lejos de que todo quedase en sus declaraciones a La Razón, Laura Escanes ha querido ir mucho más allá. ¿De qué manera? Con la publicación de una historia en Instagram con un mensaje de lo más contundente.

“Buenos días. De camino a ver a mi cuarto novio de esta semana”, escribió en la imagen publicada en la mencionada red social. La influencer se encontraba en su coche, preparada para llevar a cabo los diversos compromisos profesionales que tenía programados para este miércoles.

El que también se ha pronunciado ha sido Míster Jägger, pero a través de una fotografía de lo más peculiar en su perfil de Twitter. En ella, podemos ver a una señora encerrada en una enorme jaula. Es un hecho que el joven no se esperaba esta repercusión en la prensa rosa, y mucho menos por una supuesta relación sentimental.