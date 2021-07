No es ningún secreto que la aventura que supone ‘Supervivientes’ siempre trae alguna que otra consecuencia física. Desde quemaduras hasta golpes, pasando por fracturas o, incluso, cicatrices. En el caso de Lara Sajen, a esta larga lista de daños, se le ha sumado uno muy concreto: Rotura de un diente.

La concursante de ‘Supervivientes 2021’ estaba disfrutando de un trozo de coco, con unas vistas de ensueño. Es en ese momento cuando uno de sus dientes se rompió. Hasta este momento, Lara Sajen había dejado pasar este hecho al no ser del todo consciente del cambio que ha dado su imagen.

Debemos recordar que los concursantes llevan prácticamente tres meses sin verse en un espejo, por lo que no conocen cómo es su aspecto actual. A pesar de que no quiso dar importancia a lo ocurrido, Lara Sajen terminó cogiendo un cuchillo para intentar ver su dentadura a través del reflejo. Al mirarse, la concursante no pudo evitar ponerse a llorar de manera bastante desconsolada.

Lara Sajen se fracturó un diente comiendo coco 🦷 #Supervivientes5J https://t.co/bkaTQ8S48s — Supervivientes (@Supervivientes) July 5, 2021

“Me acabo de ver el diente, tía. ¿Hola? Se me nota muchísimo y me dijeron que no se notaba nada”, aseguraba Lara Sajen entre lágrimas a Olga Moreno, Melyssa Pinto y Lola. Juntas intentaron restarle importancia a la situación. De hecho, la mujer de Antonio David Flores decía que “no es nada, yo no me di ni cuenta”.

Melyssa Pinto, por su parte, quiso ir mucho más allá: “A ver se le ve un poco pero no es una cosa exagerada”. Lara, tirando de ese espectacular buen humor que tantísimo le caracteriza, quiso recordar una anécdota con unas amigas que provocó las risas entre sus compañeras de ‘Supervivientes 2021’.

“¿A dónde voy a así? Me dijiste que estaba guapa, pero yo con mis amigas siempre digo que hay dos tipos de guapa: Guapa, y guapa”, aseguraba Lara Sajen mientras balbuceaba. A pesar de haber dejado el drama del diente roto por un momento, la bailarina tiene claro que es algo que solucionará nada más regresar a España.