Zzoilo lo ha vuelto a hacer. Tras haberse convertido en uno de los artistas revelación de nuestro país, el artista regresa por todo lo alto con una nueva canción. Skapat, así se llama la nueva del artista valenciano, a la que se ha sumado Lalo Ebratt para crear una colaboración muy especial.

El artista ha querido sumar a esta canción la colaboración de una de las voces del momento, Lalo Ebratt, el artista emergente del momento, que con sus colaboraciones se ha convertido en una de las voces de la música urbana latina que no dejan de sonar.

Como en todas las canciones del valenciano, Skapat se trata de una canción en la que el buen rollo vuelve a ser el protagonista absoluto del tema. Una canción que cómo era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, después de la fama notoria que ha alcanzado Zzoilo en nuestro país.

No me gusta twitter pero he visto la app ahí en la pantalla de inicio y he dicho venga va…voy a decir que esta noche a las 00:00 saco tema…🇪🇸🇨🇴https://t.co/OANAkpeB9A

— zzoilo (@zz0ilo) October 6, 2022