Kygo y DNCE han vuelto a sorprender a sus fans una vez más. Los artistas acaban de lanzar ‘Dancing Feet’, una colaboración que llega después de que el grupo liderado por Joe Jonas anunciase su regreso tras unos años de parón musical.

‘Dancing Feet’ es una canción de Kygo, a la que los integrantes de DNCE se han unido para aportar esa energía y ese buen rollo que siempre les ha caracterizado. De esta forma, presentan una canción en la que se fusionan sonidos ochenteros con toques actuales y un estilo dance con el que pretenden hacernos bailar durante los próximos meses.

Los artistas presentaron esta colaboración hace unos meses, no obstante, no ha sido hasta este mismo lunes cuando ha visto la luz el videoclip de la canción. Un videoclip que como no podía ser de otra forma, también tiene tintes ochenteros, y que tras su lanzamiento ha entrado directo en las tendencias de Youtube, acumulando ya más de 400.000 reproducciones en tan solo unas horas.

DANCING FEET OUT EVERYWHERE!! 🎶 This one Feels special!! 🕺🏻 @DNCE Link in bio ❤️❤️ pic.twitter.com/fcVqkDeeJE — Kygo (@KygoMusic) February 25, 2022

Dirigido por Johannes Lovud, en el videoclip de ‘Dancing Feet’ los artistas se meten en el papel de los trabajadores de un resort vacacional de lujo. Alli reciben a dos jóvenes por las que sienten un gran feeling nada más conocerlas y que se convierten en su principal objetivo a conquistar. Joe Jonas y Kygo luchan por el amor de las dos chicas, mientras bailan al ritmo de la melodía de la canción.

El videoclip de ‘Dancing feet’ termina en una discoteca en la que Kygo y Joe Jonas se quitan el uniforme del trabajo para disfrutar de una noche inolvidable. De esta forma, los artistas se enfrentan en la pista de baile con sus movimientos hasta que no queda ninguna persona en la discoteca. Un videoclip que ha tenido una gran acogida y que no te puedes perder.