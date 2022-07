Kiko Rivera, sobre Isa Pantoja: «No quiere saber nada de mí y a mí me lo ha puesto fácil»

Kiko Rivera ha sido objeto de debate en Viva La Vida tras su entrevista con Luis Rollán. El hijo de la tonadillera ha lanzado una serie de mensajes que ponen sobre el tintero su relación actual con su hermana y su madre.

La relación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja no está en el mejor de sus momentos. Tras haber sido entrevistado por Luis Rollán, Kiko se ha visto sumido en una tertulia en el programa Viva La Vida, debido a las impactantes palabras que dijo con respecto a su hermana.

«Ahora mismo no hablo con mi hermana. Puse todo de mi parte cuando pasó lo que pasó y ella tuvo ese gesto conmigo en el Deluxe, dijo que no quería saber nada de mí, me ha puesto las cosas más fáciles” expresó Kiko en la entrevista. El personaje televisivo cuenta además que no se ha visto en la necesidad de hablar ni con su hermana ni con su madre, ya que tiene trabajo y, según cuenta, “me va muy bien”.

Kiko Rivera: «No tengo necesidad de hablar de mi hermana» #VivaLaVida525 https://t.co/jXcdJPnyWC — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) July 10, 2022

Ante estos comentarios de Kiko Rivera, Asraf Beno, la pareja actual de Isa Pantoja, no se ha podido quedar callado. Según Asraf, el DJ “está siendo un hipócrita”, ya que aparece constantemente en programas televisivos hablando de ella. Emma García, presentadora de Viva La Vida, le ha aclarado a Asraf que Kiko no gana dinero con sus apariciones en la televisión cuando habla de aspectos relacionados con su familia.

Ante la pregunta de Luis Rollán sobre cómo es la situación de Kiko con su madre, el DJ sostiene que “la cosa está paraita”. También asume que no ha dejado de querer a su madre, que aún espera su llamada, y que no le interesan los asuntos económicos, ya que “hay otra serie de razones que me duelen más, y me duele bastante que en los conciertos le dedique palabras de amor a mis niñas y que en persona no las llame ni las vea”, sentencia Kiko.