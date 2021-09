La familia Pantoja no está pasando por su mejor momento. En los últimos días se confirmó que doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, tuvo que ser ingresada en el hospital ya que su salud empeoró de un momento a otro. Una información que puso en jaque a toda la familia, incluido el propio Kiko Rivera.

El pasado viernes, Kiko Hernández hizo pública esta noticia durante su participación en ‘Sálvame’ como colaborador. Parece que doña Ana, según su información, se encuentra en estado grave por lo que deberá estar varios días ingresada a la espera de una evolución en su delicado estado de salud.

Por si fuera poco, debemos tener en cuenta que esta noticia que sacó a la luz el colaborador de ‘Sálvame’ es algo que pilló por sorpresa a parte de la familia. Entre ellos no solamente está Kiko Rivera, sino también Anabel Pantoja. La tertuliana se encuentra inmersa en ultimar los detalles de su boda con Omar Sánchez en La Graciosa.

El domingo, a través de su perfil oficial en Instagram, Kiko Rivera quiso pronunciarse sobre la complicada situación en la que se encuentra su abuela. Y no solamente eso, sino también lo imposible que le resulta conocer más detalles ya que no tiene ningún tipo de relación ni con su madre Isabel Pantoja ni con su tío Agustín Pantoja.

Visiblemente afectado, el DJ aseguró lo siguiente: “Sois muchos los que me estáis preguntando por el estado de salud de mi abuela, pero yo no lo sé”. Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: “Yo no lo sé, ya sabéis que yo no me hablo con mi familia”. Es entonces cuando llegó una de las confesiones más inesperadas:

“Tanto mi prima como yo nos hemos enterado como todos vosotros. Ayer lo estuve hablando con ella”, reconoció. Así pues, aprovechaba para dejar claro que ese distanciamiento entre los primos había quedado en el pasado. Además, Kiko Rivera fue más allá: “Me tiene un poco angustiado, ya fuera de tonterías y no sé muy bien cómo actuar”. Es más, reconoció que va a intentar enterarse de cómo están sucediendo los hechos “aunque parece ser que la cosa está como está. (…) Es una situación muy extraña”.