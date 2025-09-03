Kiko Matamoros, sobre su etapa en ‘La familia de la tele’: «Estaba deseando salir de allí»

El pasado lunes 1 de septiembre, muchos fueron los programas que regresaron a la parrilla televisiva, pero también hubo algunos que emitieron su primera entrega. Un claro ejemplo lo encontramos en No somos nadie, la nueva apuesta de Canal Quickie con compañeros como María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros, entre otros. Tras su batacazo con La familia de la tele, donde cosecharon mínimos históricos, la gran mayoría de ellos han regresado a su «pisito» en Fuencarral. A pesar de que en el día del estreno decidieron obviar su paso por la cadena pública, lo cierto es que el martes 2 de septiembre se sinceraron sobre esta etapa profesional. Así pues, tirando de esa sinceridad y honestidad que le caracterizan, Kiko Matamoros se pronunció al respecto: «Después de haber hecho el peor dato de sus 35 años de historia, que ha sido este agosto con un 8% de share, estrenan su temporada televisiva el día 8…»

Y añadió: «De verdad, a mí esas coincidencias numéricas me dan un mal rollo…» María Patiño aprovechó la ocasión para preguntar a su compañero si su paso por La familia de la tele le hacía replantearse la posibilidad de dejar de criticar a otros programas que no cosechan los datos de audiencia esperados. El colaborador de No somos nadie se mostró tajante: «¿A mí? En absoluto. Yo toda la vida he sido libre para opinar, y soy el primero en reconocer los errores. Yo no me siento responsable del fracaso de La familia de la tele, me siento copartícipe en cualquier caso». Acto seguido, fue mucho más allá: «Llevo 25 años ejerciendo esta profesión con muchísimo éxito por todos los sitios donde he pasado. Por eso creo que estoy en condiciones de opinar acerca de la gestión que se puede hacer en un programa o en otro, sea de la competencia o de dónde sea».

Por si fuera poco, durante su paso por No somos nadie, Matamoros aprovechó para zanjar cualquier tipo de insinuación sobre este tema: «Si alguien piensa que estoy reventado por haber fracasado en TVE, no, en absoluto. Es más, estaba deseando salir de allí, porque no estaba a gusto», reconoció.

Tirando de esa sinceridad que le caracteriza, el colaborador fue más allá: «Voy más lejos, los dos días que me pude escapar de allí a Tentáculos disfruté como un enano. Me gusta divertirme en la televisión y es lo que he dicho últimamente, que no voy a ningún programa donde crea que no me voy a divertir».

«En TVE me sentí en la obligación de acompañaros y luego envidiaba tremendamente a Kiko Hernández porque veía que aquí se lo pasaba en grande», expresó, refiriéndose al programa Tentáculos. Tras mencionar al tertuliano afincado en Melilla, María Patiño quiso hacer una pregunta a su compañero: «¿Kiko va a volver con nosotros a No somos nadie?». No tardó en aclararlo: «Creo que depende de él, pero yo diría que va a volver”. ¡Esperemos que, finalmente, se sume a este proyecto».