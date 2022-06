Kiko Matamoros sorprende al reconocer sus trampas en ‘Supervivientes 2022’

El pasado martes 14 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. De esta manera tan concreta, vimos cómo el equipo del reality había propuesto a los concursantes enfrentarse a una prueba donde tenían que ser completamente sinceros. Uno de los que más ha sorprendido ha sido, sin lugar a dudas, Kiko Matamoros.

Todos tenían que señalar a un compañero para responder a las preguntas que iba formulando el presentador. Cuando Carlos Sobera quiso saber quién creen que es el concursante más tramposo, en lugar de señalar o a Marina o a Anabel que eran quienes jugaban con él en ese momento, se señaló a él mismo.

De esta manera, Kiko Matamoros hacía saber que no solamente había hecho trampas una vez, sino en diversas ocasiones: “Soy el más tramposo de la edición, lo reconozco”. Lejos de que todo quedase ahí, ha querido ir mucho más allá: “He participado en algunas colectivas y en alguna individual”.

Kiko Matamoros en el juego de sinceridad: «He sido el concursante más tramposo de esta edición»#TierraDeNadie7https://t.co/d1a4V6pyMc — Supervivientes (@Supervivientes) June 15, 2022

Debemos recordar que, hace unos días, el colaborador de Sálvame reconoció que había sido cómplice de la fraudulenta manera en la que Anuar Beno hizo fuego. Ahora es cuando ha reconocido que ha hecho más trampas, tanto solo como en grupo. ¡No ha tenido ningún tipo de problema en reconocerlo!

Es más, Kiko Matamoros quiso mostrarse aún más sincero si cabe: “Además, soy el que lo ha largado todo. Si me han pillado lo he reconocido y si no me han pillado incluso lo he contado”. Además, ha querido aprovechar este juego para justificar todas y cada una de las trampas que ha hecho durante su concurso.

“Esto es supervivencia y la trampa forma parte de la supervivencia”, aseguró. A pesar de estas declaraciones, el concursante de Supervivientes 2022 no ha querido dar muchos más detalles al respecto. Al menos por ahora. “Podría contar un montón de trampas, ya las contaré”, reconoció. ¿Recibirá un castigo por parte de la organización?