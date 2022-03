A finales de febrero, salía a la luz en ‘Sálvame’ una información sobre unos supuestos vídeos comprometidos de Kiko Rivera con varias mujeres. Por ello los colaboradores del programa, entre ellos Kiko Matamoros, han querido dar su opinión sobre el peligro de compartir cierto tipo de vídeos o fotografías.

El colaborador ha querido recordar un incidente que sufrió hace varios años: “A mí me pasó. Había una fotografía mía desnudo que la mitad de vosotros habéis visto. Una fotografía mía desnudo que llega a Gustavo no sé por qué. Me hice fotos pero… no relajadito como estaría un bebé” comentaba entre risas.

Y sin pelos en la lengua, relató como trascendieron dichas fotografías, hasta el punto de que estas se difundieron a muchas personas: “Yo se la envié a alguien y ese alguien la rebotó a Gustavo González y él, a su vez, la rebotó a medio mundo” explicaba.

Asimismo, Gema López intervino afirmando que incluso ella había visto la famosa imagen. Por si fuera poco, añadió algo más: “No es tanto el lobo como lo pintan” dijo respecto al contenido de esta.

Sin embargo, las colaboradoras que no la habían visto pidieron a Kiko Matamoros que las enseñara en el programa. Entre ellas está Chelo García Cortés, que ha intervenido argumentando su deseo de ver la imagen: “Me encantaría verla. Hace mucho que no veo una foto así. Una imagen de ese calibre… mucho tiempo, la verdad” comentaba la colaboradora.

En la última semana, el colaborador de ‘Sálvame’ ha sido protagonista por varios enfrentamientos, entre ellos el que mantiene con su expareja, Makoke. Tras ser acusado de mentir sobre la casa en la que reside la hija que ambos tienen en común, Kiko contraatacó contra ella: “Como tengo que ir a los juzgados esta semana, voy a interponerte una demanda por injurias y calumnias, que lo sepas”.