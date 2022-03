‘Sálvame’ se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos de los últimos tiempos, y siendo honestos, no es para menos. De lunes a viernes, los presentadores y colaboradores del programa ofrecen la mejor versión de sí mismos para entretener a la audiencia. El pasado miércoles 2 de marzo, uno de los protagonistas fue Kiko Matamoros.

Es evidente que el tertuliano siempre se ha caracterizado por su sinceridad y por no tener pelos en la lengua. Esa actitud ha hecho posible que, en diversas ocasiones, haya tenido que hacer frente tanto a demandas como a querellas de diversos personajes del corazón. Algo a lo que se ha enfrentado siempre con muchísima positividad.

Un claro ejemplo lo encontramos en la demanda que Rocío Carrasco interpuso en contra de él, por hablar sobre ella en la cadena de televisión. Una demanda que terminó ganando él, a comienzos de este año. Ahora bien, él no solamente ha recibido demandas, sino que también ha puesto otras tantas.

Kiko Matamoros anuncia que va a demandar a Makoke: «Aquí la única que miente eres tú» #VivaLaVida486 https://t.co/vk8oD5euft — Telecinco (@telecincoes) February 27, 2022

Una de las más recientes tiene una estrecha relación con Makoke, su exmujer. ¡Pero no todo ha quedado ahí! Kiko Matamoros, el pasado miércoles 2 de marzo, confirmó una información a sus compañeros de ‘Sálvame’. Y es que dio a conocer que Bigote Arrocet, expareja de María Teresa Campos, había decidido ponerle una demanda.

“Me ha demandado por llamarle Bigote Pinochet”, reconoció. Lo cierto es que enfrentamiento no es algo nuevo. De hecho, todo comenzó cuando Kiko Matamoros insinuó en diversas ocasiones que el conocido humorista era supuesto simpatizante de Pinochet. Algo que al exconcursante de ‘Secret Story’ no le sentó para nada bien.

Por si fuera poco, el tertuliano de ‘Sálvame’ quiso ir mucho más allá: “Hoy he recibido esta noticia tan mala en lo personal, y Bigote me pide 30.000 euros”. Eso sí, Kiko Matamoros no quiso aportar muchos más datos de los necesarios respecto a esta denuncia. Lo cierto es que Bigote Arrocet hace mucho tiempo que no participa en diversos proyectos de la cadena, entre otras cuestiones, por este enfrentamiento que todavía mantiene con el colaborador.