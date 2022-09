Kiko Matamoros desvela el nombre de la famosa con la que Amador Mohedano “tuvo un rollo”

Una tarde más Sálvame regresó a Telecinco con una nueva entrega, en la que Kiko Matamoros se convirtió en uno de los protagonistas de la tarde. Y todo por desvelar el nombre de una famosa con la que Amador Mohedano podría haber tenido un breve romance.

La tarde comenzó con la visita de Melchor Santiago, guitarrista de Rocío Jurado durante 15 años. El músico acudió al programa para dar más información sobre la figura del hermano de la artista, Amador Mohedano. Tras sus palabras, Kiko Matamoros soltó el bombazo de la tarde.

«¿Sabes con quién tuvo un rollo en México?», señaló en directo Kiko Matamoros haciendo referencia a Amador Mohedano. Tras la insistencia de sus compañeros, no dudó en desvelar públicamente el nombre de la famosa a la que se estaba refiriendo.

«¿Sabes con quién tuvo un rollo en México?», ha saltado en directo Kiko Matamoros refiriéndose a Amador Mohedano y ha dado el nombre de la famosa: Tita Cervera #yoveosálvame

Kiko Matamoros explicó que la famosa en cuestión era Tita Cervera. «Nosotros hacíamos una gira por América todos los años y hicimos una en México que duró casi dos meses», explicó Melchor, antes de desvelar que había visto a Amador Mohedano ser infiel.

«Yo he visto que ha sido infiel con alguna mujer, con Marta Amaya no he llegado a verlo. Con coristas no estaba, se liaba con algunas más fuertecitas, como por ejemplo una mujer en Miami», reveló el guitarrista en directo en el programa.

Además, señaló que mientras estaba con Rosa Benito, vio como Amador Mohedano le era infiel «por lo menos con tres, cuatro o cinco» mujeres, aunque explicó que ella no lo sabía: «La que lo sabía creo que era Rocío, ella no iba de peluquera en aquella época y la puso para que controlara», señaló.