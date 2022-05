Kiko Matamoros, contundente con Yulen Pereira y Anabel Pantoja: “Para mí son pareja”

Al igual que en otras ediciones de ‘Supervivientes’, siempre ha existido el rumor de que pudiera surgir una nueva pareja sentimental. En esta edición, los protagonistas en este tema son Anabel Pantoja y Yulen Pereira, y es que al parecer, según sus compañeros hay algo más que indicios que demuestran esta teoría. Sin embargo algunos concursantes como Anuar Beno o Kiko Matamoros aconsejan al deportista que acercarse a la sobrina de Isabel Pantoja, no es la mejor decisión que tomar.

“¿Crees que la mujer que te mereces después de estar soltero y con la que tener una hija es Anabel Pantoja? Si no te gusta que te atosiguen y quieres ser independiente olvídate de Anabel. Es una mujer invasiva, que actúa y propone historias a destiempo, totalmente posesiva…Yo saldría corriendo, porque si tú crees que es la mujer que te va a hacer feliz, vas de p*** culo”, le comentaba el colaborador de ‘Sálvame’.

Tras una semana separados, Anabel y Yulen han vuelto a verse 😍 🌴 #SVGala6 https://t.co/R6t6xmYYTm — Supervivientes (@Supervivientes) May 27, 2022

Lo que no sabían ambos, es que Anabel Pantoja ha podido ver las imágenes, y como no podía ser de otra forma, no ha tardado en defenderse: “A mí que Kiko haga un análisis me parece lícito porque ha estado conviviendo con nosotros cuatro semanas. Creo que Yulen no ha estado incómodo ni yo tampoco, pero de ahí a vernos con niños y en revistas…Al revés, yo siempre he querido para él lo bueno y protegerle”.

Seguidamente, Kiko Matamoros aseguraba: “No lo he dicho con mala intención, es para abrirle los ojos a Yulen y que sea consciente de lo que le espera. Cualquier pareja tuya será noticia. Yo estoy convencido de que lo sois”. Tras escuchar estas palabras, los protagonistas comenzaron a negar que su compañero estuviera en lo cierto. Asimismo, el colaborador zanjaba el tema añadiendo: “Te quiere, te lo digo yo coñ*” le confirmaba a su compañera.