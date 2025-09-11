Kiko Matamoros, contundente con Mar Flores tras publicar sus memorias: «Si quieres cuento yo cosas»
Kiko ha roto su silencio en 'No somos nadie', programa en el que colabora
No es ningún secreto que, en los últimos días, Mar Flores está en el ojo del huracán por la publicación de sus memorias, donde ha hablado en primera persona de diversos episodios de su vida que han marcado un antes y un después. De hecho, durante su visita a El Hormiguero el pasado lunes, la modelo se sinceró al respecto: «La verdadera historia de esa historia es la que cuento aquí. Había intereses creados por hombres para dinamitar la relación que yo tenía en ese momento con Cayetano Martínez de Irujo. Mar Flores, una niña de Usera, Cayetano, de la Casa de Alba». Respecto a si Alessandro Lequio, Coto o Kiko Matamoros fueron las personas tras la negociación y publicación de las fotos, ella fue honesta con Pablo Motos: «La verdad yo no lo sé, no lo he visto. Lo sé de una persona que trabajaba en Interviú. Se hizo para dinamitar esa relación y acabar conmigo».
Como no podía ser de otra manera, una de las personas que puede arrojar más luz sobre esta etapa de Mar Flores es Kiko Matamoros, puesto que era su representante por aquel entonces. El colaborador de No somos nadie, nuevo proyecto de Canal Quickie, no solamente se ha pronunciado respecto a esta polémica, sino también de un episodio concreto del libro de Mar Flores. En él, la modelo reconoció sentirse profundamente dolida al ver cómo, supuestamente, Kiko tonteaba con otras mujeres cuando estaba casado con su hermana, Marian Flores. «Si quieres cuento yo cosas de las que viví contigo, no lo voy a hacer. Pero no le duele lo que su hermana me podría haber hecho a mí, porque son hermanas evidentemente», expresó Kiko Matamoros en el programa No somos nadie. Pero no todo quedó ahí, ya que no dudó en mostrarse de lo más contundente respecto a este asunto.
«Como tengo cuatro hijos no voy a entrar en detalles. Te refresco la memoria, porque no das una», comenzó diciendo el tertuliano. «Estuve contigo de representante hasta 1999, no hasta 1998, y me dejaste cuando me separo. Y a los tres días me llamas para pedirme perdón y decirme que había sido todo durante un tiempo en tu vida».
Y añadió: «Tu representante, guardaespaldas, amigo, abogado, casi novio, no sé qué… Y que evidentemente había sido un arrebato porque me había separado de tu hermana y volvimos a trabajar juntos, hasta 1999». Respecto a las polémicas fotografías de Interviú en la que los protagonistas fueron Alessandro Lequio y Mar Flores, se publicaron en 1999.
Por lo tanto, por aquel entonces y según su testimonio, ni ella salía con Cayetano Martínez de Irujo ni tenía relación profesional con Kiko Matamoros. Lejos de que todo quede ahí, el marido de Marta López Álamo ha aclarado que no tuvo nada que ver con la filtración de dichas imágenes: «Le ayudé a recuperar sus fotos con Lequio». Acto seguido, sentenció de la siguiente manera: «No da pie con bola».
