Kiko Matamoros confiesa cuáles son las inseguridades que le ha creado ‘Supervivientes 2022’

Kiko Matamoros ha regresado este martes a Sálvame para sincerarse sobre el duro momento que está viviendo. Después de su marcha la pasada semana del plató de programa ofendido por las bromas sobre su edad que el redactor Germán González hacía en sus vídeos, el colaborador ha querido explicarse.

El exconcursante de Supervivientes 2022 tuvo una sesión con la coach del programa Cristina Soria, en la que confesó que se ha notado más irascible en sus últimas intervenciones en el programa. «Era consciente de que estaba en una situación casi límite por distintas circunstancias. Es evidente que mi comportamiento no fue el mejor», expresó a María Patiño.

«Entendía que era algo que me afectaba, algo que tenía que tomar en serio, algo que para los demás era una broma. A mí me producía ese dolor y ese rechazo», añadió Kiko antes de pedir perdón a Adela González por su actitud con ella el día que se marchó del plató de Sálvame.

Kiko Matamoros desvela cómo lleva su lucha contra las adicciones: «Tengo claro lo que quiero»#yoveosálvame https://t.co/aGkmeND4ih — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 30, 2022

El colaborador también explicó que a raíz de su paso por Supervivientes 2022 comenzó a tener algunas inseguridades sobre su físico, que antes no tenía: «Estaba rodeado de gente más joven, que físicamente responden de otra forma, y me sentí muy mal en ese sentido, y me afectan especialmente las bromas en torno a eso».

«He sentido impotencia conmigo mismo, en cierta manera me he defraudado. Tenía otras expectativas de cómo podía evolucionar en ese sentido y no las he podido cumplir», se lamentó el colaborador, asegurando que los ataques a su relación con Marta López Álamo han hecho que se sienta frágil.

De esta forma, Kiko Matamoros pidió a la dirección del programa que le ayude ante los temas que le afectan y le hacen «perder el control de los nervios». Por su parte, aseguró que a partir de ahora intentará tener «más templanza y diálogo».