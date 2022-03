Kiko Matamoros habría puesto duras condiciones para participar en ‘Supervivientes 2022’. El empresario podría haber estipulado una dura cláusula para ir a Honduras a participar en el reality.

El colaborador de ‘Sálvame’ está casi confirmado como uno de los próximos fichajes para ‘Supervivientes 2022’, el cual arrancará en unas pocas semanas. El madrileño nunca ha concursado y recientemente subió una publicación a Instagram con su deseo de ir a Cayos Cochinos.

«Mi participación en Supervivientes es un sueño por cumplir, en ningún caso una insoportable pesadilla», escribió Kiko Matamoros. Sin embargo, hay una persona que también habría postulado como concursante, pero se ha caído de la lista por culpa del empresario. La idea que tenía el programa era que ambos coincidieran en las islas y que generaran grandes debates.

Según ‘Lecturas’, Makoke no podrá ir a Honduras porque «no se ha logrado llegar a un acuerdo…Todo apunta a un posible veto de su ex pareja, Kiko Matamoros», dice la revista. Cabe recordar que los vetos son muy comunes en este tipo de realities. Determinadas personas exigen no coincidir con otras y así evitar generar debates innecesarios.

Junto al empresario, otros grandes personajes del mundo de la televisión también podrían participar en ‘Supervivientes 2022’. Se han hablado de nombres como Agustín Pantoja, Manuel Bedmar, Nagore Robles o Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera ya comentó en varias ocasiones que quiere volver a ir.

«A mí me encantaría ir. Porque como fui hace ocho años y lo pasé tan mal. Y toda la caña que me han dado, a mí me encantaría ir. Así despejo mi cabeza», comenta la prima de Isa Pantoja ya que su paso por el programa fue muy corto. La colaboradora de ‘Sálvame’ fue en la edición de 2014 y tan solo duro dos semanas de concurso.