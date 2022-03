Gloria Camila se pronunció sobre el incidente que sufrió su padre con su expareja, Kiko Jiménez, quien ha reaccionado a sus declaraciones en ‘Ya son las 8’.

Tras haber vivido un enfrentamiento en los pasillos de Mediaset, la hija de Ortega Cano señaló directamente al colaborador de ‘Sálvame’ como causante de la anorexia nerviosa que ella sufrió: “Yo, por culpa de ese señor, he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos”.

Dolido e impactado por sus palabras, el andaluz ha querido responder ante las acusaciones: “No me siento responsable en absoluto de esos problemas, la verdad es que me ha sorprendido bastante que me acuse directamente a mí y, me imagino, que tendrá que demostrarlo” comentaba. De esta manera, dejaba claro que él también lo pasó muy mal cuando su relación se acabó.

Gloria Camila Ortega estalla contra Kiko Jiménez durante la publicidad https://t.co/jmRMShuQIS — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 15, 2022

Aunque la intervención del colaborador no se quedaría ahí. Y es que no entiende este cambio de actitud respecto a su comportamiento con él: “Que tiren de hemeroteca y recuerden lo que esa familia hablaba de mí tras la ruptura. Todos hablaban maravilla de mí. Yo siempre he estado al pie del cañón”, a lo que seguidamente comentaba muy enfadado: “Nadie se preocupa de pedirle partes médicos, los informes de psicólogos a los que ha acudido…”.

Seguidamente explicaba directamente a su expareja el motivo por el que habla de su familia: “Yo solo he hablado de algo que ha comentado la mujer de su padre, que todos hablábamos aquí… Yo vengo aquí a hacer mi trabajo, yo que he participado en los concursos más vistos, sin mencionarla a ella para nada… Para que tú ahora vengas a decirme que por qué hablo yo de ti” argumentaba el colaborador.

Kiko Jiménez también se ha mostrado arrepentido sobre como gestionó su ruptura con la hija de Ortega Cano: “Me sabe mal, con el tiempo me arrepentí porque las cosas también me duelen y también actué con rabia. Me dolió que ella y su familia filtraran que estaba con Sofía para obligarme a responder desde mi puesto de trabajo”.