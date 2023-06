Kiko Hernández: primera reacción tras anunciarse su boda con Fran Antón

Este jueves Sálvame comenzaba la tarde con una noticia bomba, que muchos ya consideran la noticia más importante que ha dado el programa de Telecinco en sus catorce años de historia: Kiko Hernández se va a casar con Fran Antón.

Tras haber celebrado su despedida de solteros en un hotel de Melilla, ciudad natal de Fran, la pareja se dará el sí quiero en una sala del Bingo Las Vegas de Madrid este mismo fin de semana. Una noticia sobre la que el colaborador no se ha pronunciado, pues ni siquiera confirmó nunca su relación con el actor.

No obstante, el colaborador sí que ha reaparecido a través de sus redes sociales con un mensaje para sus seguidores. Un mensaje en el que no hizo referencia a su inminente boda, pero con el que no ocultó su felicidad por el momento personal que está viviendo.

Desde una sala de teatro, Kiko Hernández ha asegurado que esta este jueves estaba»disfrutando por segundo día como un enano» de una obra de teatro, totalmente alejado de la noticia que sus compañeros acababan de dar en Sálvame.

La noticia de la boda de Kiko y Fran salió a la luz gracias a una exclusiva de Miguel Frigenti, a quien le llegó la información de una fuente muy cercana a la familia de Fran Antón, la misma que le contó en su día que Kiko Hernández había viajado a Melilla a la comunión de una sobrina del actor.

Desde Sálvame pudieron confirmar a través de otras fuentes, tanto de la familia de Kiko como de la de Fran, que la boda es una noticia real. Mientras que el actual director del Bingo Las Vegas, el empresario Alexander Albor, no desmintió que la boda vaya a tener lugar en una salas de su negocio en una llamada en directo con Terelu Campos.