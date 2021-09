Kiko Hernández se ha pronunciado. Sin lugar a duda, uno de los concursantes de ‘Secret Story’ que está dando mucho de qué hablar es Bigote Arrocet. El cómico se ha convertido en el centro de todas la miradas al realizar comentarios totalmente inesperados sobre su ruptura con María Teresa Campos. Unas declaraciones que ya han sido respondidas por algunos miembros de la familia Campos, quienes no han dudado ni un segundo en cantarle las cuarenta al chileno.

Una polémica que, como no podía ser de otra forma, ha dado el salto a ‘Sálvame’, donde Kiko Hernández ha soltado la bomba y ha revelado en exclusiva que Arrocet habría faltado mucho el respeto a María Teresa Campos. «En más de una ocasión, Gustavo había tenido que intervenir diciendo: ‘Cuidado no te pases, aquí no se levanta la voz a María Teresa Campos’», comenzaba revelando el tertuliano.

Kiko Hernández no se calla con Bigote Arrocet: «María Teresa me ha contado todas las veces que Edmundo le ha faltado al respeto con gritos» https://t.co/hVZRfhcQTN — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 16, 2021

Asimismo, el colaborador ha confesado que rechazó la oferta de participar en ‘Secret Story’ porque no quería coincidir con él. Por su parte, Edmundo tacha a Kiko Hernández de mentiroso, pero Kiko, lejos de quedarse callado, ha terminado dejando a Arrocet en muy mal lugar .»¿Qué yo miento, qué yo miento? Ya te diré yo lo que mentía. ¿Para qué me pedías dinero? Eres un indeseable, te aprovechaste de ella y de su situación porque estaba enamorada de ti», estallaba en pleno directo.

«Se ponía como una bestia, como un animal. Se levantaba a las 12 y se ponía a gritar, a chillar y a zarandear a una mujer de 80 años», confesaba Hernández. «Que ha tenido que intervenir mucha gente para que la cosa no fuera a más. A mí una persona me ha contado las veces que este señor le ha faltado al respeto y gritándola y le han tenido que echar de su casa. Si estoy mintiendo que llame Gustavo, si estoy mintiendo que llame María Teresa Campos», sentenciaba el colaborador. Declaraciones con las que dejó a todos sin palabras.