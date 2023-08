Kerem Bürsin y Hande Erçel: salen a la luz las consecuencias de su sonada ruptura

Kerem Bürsin y Hande Erçel se han convertido en dos de los actores más aclamados de la industria del entretenimiento turco, de eso no cabe duda. Tras su arrollador éxito con Love is in the air, producción en la que ambos conquistaron a todos como los grandes protagonistas, sus vidas han experimentado un cambio de 180º.

A nivel profesional, Love is in the air le abrió las puertas a los artistas de cara a nuevos trabajos en pantalla, también a nivel internacional. Pero, en lo personal, les dio la oportunidad de disfrutar de una bonita historia de amor. Pues, como es bien sabido por todos, la química traspasó la pantalla y Kerem Bürsin y Hande Erçel terminaron teniendo una relación real.

Sin embargo, por circunstancias de la vida y el destino, la pareja decidió tomar rumbos por separado. Una ruptura que fue devastadora para los fans de los actores. Pero, lo que muy pocos saben es que el final del noviazgo de ambos también trajo varias repercusiones en el ámbito laboral para ellos.

Actualmente, el actor de 36 años se encuentra protagonizando Ya Cok Seversen. Esta ficción iba a ser otro de los muchos trabajos donde tendría que trabajar con Erçel. Pero, debido a lo acontecido en el ámbito personal, la actriz prefirió relegar el protagonismo al completo al actor y dejar pasar este proyecto.

No fue la única propuesta. En un principio ambos había dicho sí ha formar parte de la película Seni Çok Bekledim, la cual sería dirigida por el cineasta Ferzan Özpetek en formato de comedia romántica. Pero, si hay algo que ha quedado claro, es que ninguno de los dos está dispuesto a volver a tener un rol romántico con el otro. Por ello, tal y como confirmó el medio turco Habertürk, rechazaron formar parte del largometraje.

Kerem Bürsin y Hande Erçel vivieron una bonita historia de amor, la cual desean dejar como parte del pasado. Actualmente, el turco se encuentra 100% enfocado en su carrera profesional, sin dar señales de haber vuelto a encontrar el amor. Por su parte, la actriz de 29 años está muy feliz junto a su nueva pareja, un empresario muy reconocido.

