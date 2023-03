Kerem Bürsin, actor de ‘Love is in the air’, operado de urgencia: todos los detalles

Kerem Bürsin ha tenido que pasar por el quirófano de manera urgente. La estrella turca llevaba un par de años arrastrando problemas de espalda después de sufrir una complicada lesión. Finalmente, ha sido intervenido de urgencia por una hernia.

Tal y como han publicado varios medios turcos en los últimos días, el médico que ha operado al protagonista de la exitosa serie Love is in the air ha sido el doctor Çağatay Öztürk, una eminencia en este tipo de dolencias y tras unas horas en observación, el actor recibió el alta el mismo día de la operación.

Esta intervención fue urgente, debido a que las dolencias de espalda que el actor llevaba arrastrando los últimos años cada vez eran más fuertes, derivando en una hernia discal muy dolorosa que le provocaban insoportables molestias al actor turco.

Por otro lado, tras haber recibido el alta en el hospital, el actor se recupera en su casa, desde donde quiso mandar un mensaje por el pasado Dia de la Mujer: «Ni un día… todos los días!!!» publicaba en su perfil de Twitter el pasado 8 de marzo.

Tras la operación, Kerem Bürsin deberá rebajar su nivel de vida y parar por unos meses su actividad profesional, además también tendrá que rebajar sus entrenamientos. El actor, que suele compartir sus rutinas de ejercicios en Instagram, ahora tendrá que retirarse por un tiempo de deportes como el crossfit.

A pesar de que es un deporte que le apasiona, está contraindicado en este tipo de dolencias, debido a que puede llegar a agravar mucho la situación. Sin embargo, otros ejercicios como el pilates, que también practica desde hace tiempo, podría ayudarle a recuperarse más rápido.

What is your Monday motivation @KeremBursin did you start your morning with a workout 🏋️‍♀️

Please post or say something today to your internal fandom.

We love you, we miss you dearly, we support you, we stand by your side forever and ever ♥️⚡️🤟🏻#KeremBürsin pic.twitter.com/t0IeSiFVvC

— ArJeta 🦁🫐✨Fan Account ✨ (@jetajetag) March 6, 2023