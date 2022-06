Kerem Bürsin y Hande Erçel: el gesto que podría confirmar su reconciliación

Después de que la pareja de actores oficializara su ruptura, muchos son los rumores que apuntan hacia una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Tras acometerse la inesperada ruptura, ambos empezaron a rehacer su vida, sin embargo, su historia podría haber cambiado completamente, volviendo a unir sus caminos de nuevo en lo que sería una reconciliación de la pareja.

Los rumores han incrementado en las últimas horas, después de que la prensa turca publicara que los protagonistas de ‘Love is in the air’, han tenido un encuentro durante un acto público en Estambul. A pesar de todo, su presencia no es lo único que habría llamado especialmente la atención, puesto que, tras meses de distanciamiento y frialdad entre ellos, no tuvieron problema en mostrarse cercanos y derrochando complicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

A pesar de que no hay confirmación oficial y que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que en las últimas horas, la actriz ha publicado en su cuenta de Instagram, una historia acompañada de sus perros, y que ha llamado especialmente la atención por el mensaje y emoticono que utiliza. En dicha publicación, vemos a la actriz acompañada de sus tres perros, Noche, Niebla y Azul, junto a un emoticono de un fantasma, el cual en varias ocasiones ha utilizado para dirigirse a Kerem Bürsin.

Desconocemos si el uso de este emoticono supone un fruto de la casualidad o un guiño al actor, siendo la segunda opción la que más papeletas tiene, ya que, revisando las antiguas publicaciones de la actriz, en varias ocasiones utilizó dicho emoticono para enviarle mensajes a su pareja. Una de ellas durante su viaje a Estados Unidos el pasado mes de noviembre. Por el momento y hasta que alguno de los involucrados se manifieste acerca de esta teoría, solo queda manteneros a la espera.