Karol G consiguió que Anahí volviera a subirse a un escenario tras 11 años de ausencia. La artista colombiana cumplió uno de sus sueños durante su concierto en Ciudad de México, al recibir en el escenario a su ídolo adolescente, la ex artista de RBD, en la primera noche de su Bichota Tour Reloaded.

«Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir», dijo Karol G tras interpretar Sálvame junto a la artista mexicana.

«Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!», dijo Anahí entre lágrimas.

“Si… todavía estoy llorando… no había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también!!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA !!!! Me aceptaste a mi y me sentí tan Grande y tan especial !!! TE AMOOOO. Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS Mi reina Anahí, que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MÍ; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! tú y yo para siempre”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram tras el concierto.

Por su parte, Anahí le respondió con unas emotivas palabras: «Me va a explotar el corazón !!! No puedo expresar con palabras lo q me regalaste el momento que llevare en el alma por siempre ! Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario , tu público ! Todo tu equipo son tan amorosos me hicieron sentir tan especial … Tu energía poderosa que llena el mundo de luz ! Por eso estas en ese lugar, porque almas como la tuya merecen el mundo entero ! Gracias infinitas ! Esto nunca lo voy a olvidar», escribió la artista mexicana.