Kanye West estrena una nueva canción y la elimina poco después

Kanye West ha vuelto a hacer de las suyas. El polémico rapero estadounidense ha publicado una canción nueva en su cuenta de Instagram que después ha borrado. No obstante, los usuarios de las redes pudieron guardar este tema antes de que le diera al botón de eliminar.

Bajo el título de Someday We’ll All Be Free, es el primer tema que saca Kanye desde el lanzamiento exclusivo de su último proyecto Donda 2 y desde la cancelación que está viviendo a raíz de sus comentarios polémicos a través de sus redes sociales.

En Instagram, Kanye compartía el audio de este nuevo tema junto con un mensaje que apelaba a la censura. Una canción que dio mucho que hablar y que, sin embargo, finalmente el ex marido de Kim Kardashian decidió eliminar de las redes.

Kanye West releases new song “Someday We’ll All Be Free” via Instagram 🤫 pic.twitter.com/PMYybB68QK — Bobbalam News | Hip-Hop News (@Bobbalamnews) December 8, 2022

El tema se basa ampliamente en el clásico Someday We’ll All Be Free de Donny Hathaway, publicado en el año 1973, y por eso los medios de comunicación le han puesto este título. Sobre la melodía del músico Hathaway, Kanye hace referencia, entre otras cosas, a su mensaje polémico antisemita.

En la canción Someday We’ll All Be Free también incluye una referencia a las palabras de Kanye West sobre Adolf Hitler. «Hay muchas cosas de Hitler que me gustan» eran las polémicas declaraciones que el ex marido de Kim Kardashian realizaba en una entrevista con el estadounidense Alex Jones el pasado 1 de diciembre.

Sus palabras se escuchan en el final de la canción, cuando Kanye West expresa «hay muchas cosas que me gustan», el audio se corta, por lo que en la canción nunca llega a pronunciar el apellido del dictador que acabó con la vida de millones de judíos.