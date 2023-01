Justin Bieber sorprende a sus fans al cantar en la presentación del álbum de The Kid Laroi

El regreso a la música de Justin Bieber podría estar más cerca que nunca. El artista canadiense ha pasado por épocas muy complicadas, la última de ellas, le llevó a cancelar su esperada nueva gira mundial. No obstante, poco a poco esta vuelta a los escenarios podría estar más cerca.

Tras haber cancelado su última gira, cada aparición que hace el artista canadiense se vuelve viral en las redes sociales. Y una vez más, esto ha vuelto a ocurrir, concretamente tras aparecer por sorpresa en la presentación del disco de uno de sus mejores amigos.

Todo ocurrió la pasada semana, cuando Justin Bieber hizo una aparición estelar en la presentación del álbum debut de The Kid Laroi. Una presentación en la que quiso estar presente y en la que incluso se atrevió a coger un micrófono para cantar una canción.

The Kid Laroi es una de las estrellas musicales juveniles del momento y es que a pesar de su corta trayectoria en la industria tiene canciones entre su repertorio con artistas de la talla de Miley Cyrus, Post Malone, Juice WRLD o Justin Bieber. Junto al canadiense publicó el single Stay, una de las canciones que le catapultó a la fama hace dos años.

De esta forma, en la presentación en acústico de su próximo álbum de estudio, The Kid Laroi cantó este tema y, Justin Bieber, con una copa de champán e improvisando el tema como solo él sabe hacerlo, asombró a todos los presentes al interpretar la canción junto a él.

No obstante, Justin Bieber no se acordaba demasiado bien de la letra: «vaya locura no me sé la letra», expresó el artista canadiense. No obstante, el vídeo se ha hecho viral en las redes sociales, donde han aplaudido que el artista se haya vuelto a atrever a cantar en público.