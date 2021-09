Justin Bieber ha anunciado uno de los proyectos que más ilusión podría hacer a sus fans: Un nuevo documental. De la mano de Amazon Prime Video, el artista canadiense protagoniza un documental sobre su vida actual y su regreso a los escenarios.

Tras el éxito de su primer documental, Justin Bieber regresa con un nuevo proyecto, de la mano del galardonado director Michael D. Ratner. Un documental que llevará a sus fans a los bastidores y entresijos del escenario, así como al mundo más personal del artista, tras el descanso de tres años que se tomó antes de volver a la música.

Ha sido Amazon el encargado de anunciar el estreno mundial del nuevo documental de Justin Bieber. Un proyecto que se estrenará en la plataforma el próximo 8 de octubre.

Producida por OBB Pictures del propio Ratner, Bieber Time Films y Scooter Braun Films, este documental propone a los espectadores un viaje por el mundo más íntimo del artista canadiense. Un proyecto que fue grabado mientras que Justin se preparaba para el concierto T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber.

De esta manera, los fans del artista le acompañarán durante el mes previo a este concierto, que confirmó su esperado regreso a la música tras más de 3 años alejado de la música. Todo ello, viendo el proceso que fue para Justin volver a subirse a un escenario, los ensayos, e incluso la construcción del escenario que se creó para el evento.

“Esta película documenta una época intensa y emocionante, preparando la vuelta a los escenarios en este momento de auténtica incertidumbre. Reunirme con mi equipo, superar los obstáculos y ofrecer un espectáculo especial, rodeado de amigos y familiares; todo está aquí», explica el propio Justin.

Jennifer Salke, de Amazon Studios, definió la película como «una instantánea cruda y sin precedentes de Justin y sus allegados durante un momento crucial de su vida y carrera». Mientras que el director del proyecto también ha mostrado su orgullo: no podría estar más orgulloso de la colaboración con Justin y con el equipo de SB Films».

It’s time for a new chapter. Justin Bieber: Our World premieres October 8 on Prime Video #JBOurWorld pic.twitter.com/7oYhE3ZhxL

— Prime Video Canada 🇨🇦 (@PrimeVideoCA) September 7, 2021